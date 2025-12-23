Wyraźna poprawa wyników

"Po trudnym dla eksportu roku ubiegłym 2025 rok przyniósł wyraźną poprawę wyników. Wartość sprzedaży zagranicznej żywności z Polski w okresie 10 miesięcy 2025 była wyższa o 8% r/r (rok wcześniej dynamika wyniosła zaledwie 2%). Nieznacznie szybciej (o 0,4 pkt proc.) szybciej rósł import. Niemniej w 2025 po raz kolejny zwiększyło się dodatnie saldo w handlu zagranicznym artykułów rolno-spożywczych. Wynikom eksportu w 2025 roku sprzyjał wzrost cen na rynku światowym, obserwowany do sierpnia. Była to duża odmiana w porównaniu do poprzedniego roku. W ww. okresie br. ceny w eksporcie z Polski w segmencie żywności i zwierząt żywych były wyższe o 8% r/r. Z kolei w segmencie napojów dynamika zmalała, ale pozostała dodatnia" - czytamy w opracowaniu "Rynek rolny pod lupą - kwartalnik. Perspektywy rynkowe na I poł. 2026 r.".

Reklama

Na najważniejszych zagranicznych rynkach zbytu utrzymano wzrosty wartości sprzedaży. Wśród szerszej grupy TOP20 jedynie w 3 przypadkach odnotowano spadki (Rosja, Izrael i Łotwa). Największą kontrybucję do wzrostu eksportu wniósł przemysł mięsny. Warto jednak podkreślić, że w większości głównych asortymentów zwiększono wartość sprzedaży w analizowanym okresie, podano także.

Eksport osiągnie nowy rekord

"Naszym zdaniem w całym 2025 roku eksport artykułów rolno-spożywczych z Polski osiągnie nowy rekord, wyraźnie przekraczając 58 mld euro. W 2026 oczekujemy dalszego wzrostu" - napisali ekonomiści Pekao.

Najważniejsze artykuły

Wskazali również perspektywy dla najważniejszych artykułów rolno-spożywczych:

- zboża - dobre perspektywy dla podaży pszenicy pozostaną barierą dla wzrostów notowań w I poł. 2026 r. Ten czynnik będzie również wpływał na rynek kukurydzy, zmniejszając potencjał wzrostowy związany z redukcją globalnych zapasów;

- rośliny oleiste - dobra sytuacja podażowa na globalnym i europejskim rynku soi oraz rzepaku będzie wywierała negatywną presją na ceny do końca bieżącego sezonu;

- wieprzowina - rosnąca produkcja w UE przy słabej koniunkturze na świecie będzie wywierała presję na spadek cen mięsa wieprzowego. W dodatku czynniki sezonowe do połowy I kw. 2026 r. będą również osłabiały ceny. Następnie spodziewane jest odbicie notowań, choć w ww. uwarunkowaniach rynkowych wieprzowina w 2026 roku pozostanie tańsza niż w 2025;

- wołowina - słabe wyniki unijnej produkcji mięsa pozostaną wsparciem dla cen. Dla Polski równie kluczowy będzie popyt na rynkach zagranicznych. Obecnie polska wołowina jest droższa niż średnia na rynku europejskim, co może obniżać jej konkurencyjność. Możliwe będą więc korekty cen, choć ekonomiści Pekao uważają, że pozostaną one na wysokim poziomie;

- drób - spodziewana jest kontynuacja spadków cen w grudniu oraz stopniowe odbicie na początku 2026 roku. Zakładane jest jednak, że kurczęta w całym przyszłym roku pozostaną wyraźnie tańsze r/r. Czynnikiem ryzyka dla tego scenariusza są choroby wirusowe i ich możliwy negatywny wpływ na podaż surowca;

- mleko - wzrost produkcji mleka w UE przy niekorzystnych trendach cenowych na świecie oznacza wiele wyzwań dla krajowego sektora w 2026 roku. Od stycznia prawdopodobne są wyraźne spadki cen skupu mleka, co będzie wprost wynikało z dostosowanie kosztów surowca do realiów rynku UE i światowego;

- owoce - stabilna, ale relatywnie niska produkcja w UE, spadek zbiorów w Chinach i Turcji przy wzroście w Polsce powinny tworzyć warunki do poprawy polskiego eksportu w I poł. 2026 r.;

- warzywa - w kolejnych miesiącach czynniki sezonowe będą wsparciem cen warzyw, ale pozostaną one tańsze niż przed rokiem. Dodatkowym czynnikiem stabilizującym ceny na niskich poziomach może być relatywnie ciepły okres jesienno-zimowy, który sprzyja produkcji szklarniowej.

(ISBnews)