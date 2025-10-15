Komu przysługuje zwrot akcyzy od paliwa?

Rolnikom przysługuje zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot przysługuje od nabytego oleju napędowego oznaczonego kodami CN 2710 19 43 do 2710 19 48, 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jak dostać zwrot akcyzy za paliwo?

Należy złożyć wniosek o zwrot podatku, do którego dołącza się faktury VAT (lub ich kopie) za zakup oleju napędowego. Dowody zakupu paliwa muszą pochodzić z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Dodatkowe obowiązki dla producentów bydła

Rolnicy zajmujący się hodowlą bydła, świń, owiec, kóz i koni oprócz przedstawienia faktur za paliwo muszą także:

złożyć we wniosku o zwrot akcyzy oświadczenia o średniej rocznej liczbie świń lub średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego;

dołączyć do wniosku o zwrot dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierającego informację: – o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, albo – o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz lub koni, będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk owiec, kóz lub koni na duże jednostki przeliczeniowe, określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Jak przyspieszyć procedurę zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze?

Znowelizowano ustawę z 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i umożliwiono rolnikom samodzielne wygenerowanie wymaganych dokumentów z komputerowej bazy danych ARiMR. Dotyczy to zarówno liczby świń, jak i dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz czy koni. Warunkiem jest posiadanie co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Dotychczasowa praktyka wyglądała tak, że dokument z ARiMR zawierający dane o liczbie zwierząt w odniesieniu do każdej siedziby stada wydawany jest przez kierownika biura powiatowego ARiMR na wniosek producenta rolnego, co wiązało się z dodatkowymi formalnościami i wydłużało czas oczekiwania.

Rolnicy będą mogli samodzielnie generować opisane wyżej dokumenty z komputerowej bazy danych ARiMR, jednak rolnik nadal będzie mógł złożyć tradycyjny wniosek do biura ARiMR. Dodatkowa możliwość skraca czas pozyskiwania dokumentacji, usprawnia składanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.

Nowelizacja czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.