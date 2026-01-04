Zima, śnieg i mróz to dla kierowców nie tylko czas większego stresu na drodze, ale także moment, gdy z pozoru drobne zaniedbania mogą oznaczać mandat sięgający nawet kilku tysięcy złotych. Odśnieżenie samochodu przed jazdą to nie tylko zdrowy rozsądek, to prawny obowiązek. A uruchomienie silnika, by „przyspieszyć” odśnieżanie? Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jakie przepisy obowiązują tej zimy i ile możesz zapłacić za lekceważenie.

Obowiązek odśnieżenia pojazdu – co mówi prawo 2026?

Przepisy nie mówią wprost „musisz zdjąć śnieg z dachu”, ale zapis § 66 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Art. 66 prawa o ruchu drogowym) stwierdza, że pojazd biorący udział w ruchu drogowym musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby „korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu drogowego”.

W praktyce oznacza to, że zalegający śnieg na dachu, masce lub na szybach samochodu może zostać zakwalifikowany jako naruszenie tego obowiązku i służby mają podstawę do nałożenia mandatu.

Mandaty - ile grozi za jazdę „na czołgistę”?

Kiedy jazda z nieodśnieżonym samochodem może kosztować naprawdę sporo?

Mandat do 3000 zł i 12 punktów karnych za prowadzenie pojazdu w stanie ograniczającym widoczność lub stwarzającym zagrożenie, np. duża warstwa śniegu na dachu lub masce samochodu.

za prowadzenie pojazdu w stanie ograniczającym widoczność lub stwarzającym zagrożenie, np. duża warstwa śniegu na dachu lub masce samochodu. Mandat do 300 zł i 8 punktów karnych za nieodśnieżone światła – stwarzające niebezpieczeństwo lub ograniczające widoczność.

za nieodśnieżone światła – stwarzające niebezpieczeństwo lub ograniczające widoczność. Mandat do 500 zł i 8 punktów karnych za nieczytelną lub zasłoniętą tablicę rejestracyjną.

za nieczytelną lub zasłoniętą tablicę rejestracyjną. Uruchamianie silnika przy odśnieżaniu - mandat nawet do 300 zł.

Zimą wielu kierowców włącza silnik, by nagrzać auto i szybciej odśnieżyć szyby. Niestety, takie rozwiązanie w obszarze zabudowanym może być wykroczeniem. Zgodnie z obowiązującym prawem - pozostawianie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym (jeśli nie zachodzą okoliczności wyjątkowe) jest wykroczeniem.

Mandat za taką sytuację wynosi do 100 zł, w przypadku oddalenia się od auta przy włączonym silniku dodatkowe 50 zł. W sytuacjach gdzie mamy do czynienia z nadmierną emisją spalin lub hałasem w terenie zabudowanym – nawet 300 zł.

Dlaczego to takie ważne? Bezpieczeństwo przede wszystkim

Kilka sekund po ruszeniu z miejsca samochód z kupą śniegu na dachu może stać się niebezpieczny. Taki kawałek lodu lub śniegu może spaść na przednią szybę lub na drogę, zagrażając innym uczestnikom ruchu.

Jak ostrzegają eksperci - jazda tzw. "na czołgistę", czyli z lodem lub śniegiem na szybach, to poważne ryzyko i coraz częściej jest podstawą do wystawiania mandatów.

Podobnie odpalony silnik na postoju to nie tylko kwestia emisji spalin, to także kwestia hałasu, zanieczyszczeń.

Co zrobić, by uniknąć mandatu? Praktyczne wskazówki