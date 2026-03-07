USNI potwierdził w piątek na swojej stronie internetowej, że lotniskowiec, eskortujące go okręty i samoloty wsparcia zakończyły ćwiczenia, które wszystkie grupy uderzeniowe lotniskowców muszą przejść przed uzyskaniem zgody na udział w misjach bojowych.

Według amerykańskiej stacji Fox News grupa ta „ma wkrótce wystartować” i udać się na wschód.

Przedstawiciele lotniskowca podkreślili w wydanym w piątek komunikacie, przytoczonym przez USNI, że są obecnie gotowi do rozmieszczenia.

USS George H.W. Bush gotowy do misji bojowej

- Wiemy, że nasi koledzy z armii działają obecnie w niebezpiecznych warunkach, a naszym zadaniem jest zapewnienie, że kiedy będą nas potrzebować – czy to do uzyskania przewagi powietrznej, (dokonania) ataku, (prowadzenia) walki elektronicznej, czy obecności – będziemy gotowi do natychmiastowego (...) działania – zapewnił w oświadczeniu dowódca USS George H.W. Bush, kapitan Robert Bibeau.

Ze zdjęć opublikowanych w piątek przez Pentagon, przedstawiających marynarzy i niszczyciel rakietowy USS Bainbridge, wynika, że USS Gerald R. Ford obecnie znajduje się na Morzu Czerwonym. Natomiast USS Abraham Lincoln wciąż stacjonuje na Morzu Arabskim.

Analitycy, na których powołał się branżowy portal Maritime-Executive, podkreślili, że byłby to pierwszy raz, gdy Stany Zjednoczone wysłałyby na Bliski Wschód jednocześnie trzy lotniskowce o napędzie atomowym. Oznaczałoby to skoncentrowanie w regionie ogromnej siły ognia i potwierdziło wcześniejsze oświadczenia Pentagonu o nasileniu operacji „Epicka Furia”, jaką USA od 28 lutego prowadzą przeciwko Iranowi.

Pentagon nasila operację przeciwko Iranowi

Również prezydent USA Donald Trump zapowiedział większe i poważniejsze ataki.

Po pierwszym tygodniu walk Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że uderzono w ponad 3 tys. irańskich celów, niszcząc co najmniej 80 proc. irańskich systemów obrony powietrznej i uszkadzając bądź zatapiając 43 irańskie okręty.

W tym czasie siły zbrojne Izraela przeprowadziły w Iranie 2,5 tys. ataków, głównie na cele w Teheranie i Isfahanie.(PAP)

