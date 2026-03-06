"Kuba upadnie dosyć szybko"

- Kuba upadnie dosyć szybko (...) Kuba również upadnie. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie - przekazał prezydent w rozmowie telefonicznej z CNN.

- Chcą zawrzeć porozumienie, więc Marco (Rubio) się tym zajmie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteśmy teraz na tym naprawdę skoncentrowani. Mamy wystarczająco dużo czasu, ale Kuba jest gotowa, po 50 latach - kontynuował.

Rozmowy USA z Kubą

Dzień wcześniej Trump wyraził przekonanie, że upadek reżimu na Kubie jest tylko kwestią czasu, ale zaznaczył, że najpierw musi skończyć wojnę Iranem.

Trump przekazał 27 lutego, że USA rozmawiają z władzami Kuby i może to się skończyć „przyjaznym przejęciem” wyspy. Według „Wall Street Journal”, celem USA jest dogadanie się z częścią elit kubańskiego reżimu, by przeprowadzić transformację na wyspie w podobny sposób, jak miało to miejsce w sprzymierzonej z Kubą Wenezueli.