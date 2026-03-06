Sytuacja na Kubie

- To co dzieje się z Kubą, jest niesamowite. Myślimy, że chcemy najpierw skończyć to (wojnę z Iranem), ale to będzie tylko kwestia czasu, zanim ty i wielu innych niewiarygodnych ludzi będzie mogło wrócić do Kuby - mam nadzieję, że nie na dobre - mówił Trump, zwracając się do sekretarza stanu Marco Rubio podczas spotkania honorującego mistrzów piłkarskiej ligi MLS, Inter Miami z Lionelem Messim na czele. Trump zwrócił się w podobny sposób do mającego kubańskie korzenie prezesa klubu Jorge Masa, któremu również przepowiedział rychłą wizytę na Kubie.

Reklama

Wojn w Iranie "idzie znakomicie"

Mówiąc o wojnie w Iranie, Trump relacjonował, że idzie ona znakomicie, a wojska USA i Izraela „nadal całkowicie niszczą wroga, znacznie wyprzedzając harmonogram i na poziomach, jakich ludzie nigdy wcześniej nie widzieli”. Prezydent stwierdził, że USA zniszczyły 24 okręty Iranu, 60 proc. rakiet oraz 64 proc. wyrzutni.

- Nie mają sił powietrznych, nie mają obrony powietrznej, wszystkie ich samoloty zniknęły, ich system łączności zniknął - wymieniał Trump.

Ponowił przy tym swój apel do irańskiej policji i Strażników Rewolucji o złożenie broni, by mogli liczyć na amnestię. Zaapelował też do irańskich dyplomatów, by „zwrócili się o azyl i pomogli ukształtować nowy, lepszy Iran o wielkim potencjale”.

Trump stwierdził, że choć irańskie władze zwracały się o rozpoczęcie rozmów, to jest już za późno.

- Chcemy teraz walczyć bardziej niż oni - powiedział.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński