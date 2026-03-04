Cześć amerykańskiego personelu wyjedzie z Cypru

Resort dyplomacji wyraził zgodę, aby niektórzy pracownicy i członkowie ich rodzin wyjechali z Cypru ze względów bezpieczeństwa - podała ambasada USA.

Atak na bazę w Akrotiri

W nocy z niedzieli na poniedziałek ulokowana na Cyprze brytyjska baza wojskowa Akrotiri została zaatakowana przez Iran - przypomniała AFP. Wielka Brytania zapowiedziała wysłanie na wyspę okrętu wojennego, Francja - fregaty i środków obrony przeciwlotniczej. Dwie fregaty zapowiedziała również Grecja.

We wtorek późnym wieczorem w bazie wylądował brytyjski samolot transportowy. Przypuszcza się, że przywiózł sprzęt wojskowy, w tym zaawansowane systemy walki elektronicznej - podał portal In Cyprus.

Ata USA i Izraela na Iran

USA i Izrael rozpoczęły 28 lutego atak na Iran. Teheran odpowiedział militarnie atakując cele w Izraelu, bazy USA na Bliskim Wschodzie oraz cywilną infrastrukturę transportową i petrochemiczną w krajach Zatoki Perskiej.