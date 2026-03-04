Kolejne ataki na Iran

Siły Izraela i USA przeprowadziły w nocy z wtorku na środę kolejną falę ataków na Iran oraz Liban.

W odwecie Teheran zaatakował państwa Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar.

"Póki co dzisiejsze otwarcie stoi pod znakiem konsolidacji na kursu EUR/USD i EUR/PLN" - piszą w porannej nocie analitycy Banku Millennium.

Wojna w Iranie

"W środę to dalszy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie i jego wpływ na notowania ropy naftowej oraz gazu będą miały kluczowy wpływ na apetyt inwestorów na ryzyko, a co za tym idzie na notowania PLN. Uważamy, że wpływ decyzji RPP na złotego będzie w krótkim terminie marginalny, nawet gdyby Rada, ze względu na dynamiczne zmiany w globalnym otoczeniu, nie zdecydowała się obniżyć w marcu stóp procentowych" - dodają analitycy PKO BP.

"Po sesji wtorkowej nie widzimy sygnałów deeskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie, co może sugerować kontynuację wzrostu notowań surowców energetycznych oraz umacniania dolara podczas środowych notowań. W takim otoczeniu widzimy ryzyko dalszej deprecjacji PLN do USD w kierunku 3,7450–3,7750, ale jednocześnie szanse na wyhamowanie osłabienia złotego do euro w okolicy 4,3050" - dodają.

Rynek długu czeka na decyzję RPP ws stóp procentowych

Dla rynku długu kluczowa będzie decyzja RPP.

Jeszcze do weekendu powszechne było przekonanie o obniżce stóp, jednak wydarzenia na Bliskim wschodzie zachwiały wiarą w pewność obniżki.

"W środę presja wzrostowa na rentowności na rynkach bazowych może osłabnąć, o ile nie dojdzie do dalszych wzrostów cen surowców energetycznych. W przypadku polskich SPW dodatkowym impulsem wzrostowym dla rentowności byłby scenariusz, w którym RPP utrzyma stopę referencyjną NBP bez zmian, argumentując decyzję potrzebą odczekania na pełniejszą ocenę ekonomicznych konsekwencji sytuacji na Bliskim Wschodzie" - uważają analitycy PKO BP.

środa wtorek wtorek
09:11 16:50 09:32
EUR/PLN 4,2795 4,3020 4,2566
USD/PLN 3,6852 3,7163 3,6581
CHF/PLN 4,7222 4,7332 4,6694
EUR/USD 1,1613 1,1575 1,1636
OK0128 3,79 3,79 3,67
PS0131 4,56 4,56 4,45
DS1035 5,22 5,22 5,12