Kolejne ataki na Iran

Siły Izraela i USA przeprowadziły w nocy z wtorku na środę kolejną falę ataków na Iran oraz Liban.

W odwecie Teheran zaatakował państwa Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar.

"Póki co dzisiejsze otwarcie stoi pod znakiem konsolidacji na kursu EUR/USD i EUR/PLN" - piszą w porannej nocie analitycy Banku Millennium.

Wojna w Iranie

"W środę to dalszy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie i jego wpływ na notowania ropy naftowej oraz gazu będą miały kluczowy wpływ na apetyt inwestorów na ryzyko, a co za tym idzie na notowania PLN. Uważamy, że wpływ decyzji RPP na złotego będzie w krótkim terminie marginalny, nawet gdyby Rada, ze względu na dynamiczne zmiany w globalnym otoczeniu, nie zdecydowała się obniżyć w marcu stóp procentowych" - dodają analitycy PKO BP.

"Po sesji wtorkowej nie widzimy sygnałów deeskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie, co może sugerować kontynuację wzrostu notowań surowców energetycznych oraz umacniania dolara podczas środowych notowań. W takim otoczeniu widzimy ryzyko dalszej deprecjacji PLN do USD w kierunku 3,7450–3,7750, ale jednocześnie szanse na wyhamowanie osłabienia złotego do euro w okolicy 4,3050" - dodają.

Rynek długu czeka na decyzję RPP ws stóp procentowych

Dla rynku długu kluczowa będzie decyzja RPP.

Jeszcze do weekendu powszechne było przekonanie o obniżce stóp, jednak wydarzenia na Bliskim wschodzie zachwiały wiarą w pewność obniżki.

"W środę presja wzrostowa na rentowności na rynkach bazowych może osłabnąć, o ile nie dojdzie do dalszych wzrostów cen surowców energetycznych. W przypadku polskich SPW dodatkowym impulsem wzrostowym dla rentowności byłby scenariusz, w którym RPP utrzyma stopę referencyjną NBP bez zmian, argumentując decyzję potrzebą odczekania na pełniejszą ocenę ekonomicznych konsekwencji sytuacji na Bliskim Wschodzie" - uważają analitycy PKO BP.