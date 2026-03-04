Kolejne ataki na Iran
Siły Izraela i USA przeprowadziły w nocy z wtorku na środę kolejną falę ataków na Iran oraz Liban.
W odwecie Teheran zaatakował państwa Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar.
"Póki co dzisiejsze otwarcie stoi pod znakiem konsolidacji na kursu EUR/USD i EUR/PLN" - piszą w porannej nocie analitycy Banku Millennium.
Wojna w Iranie
"W środę to dalszy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie i jego wpływ na notowania ropy naftowej oraz gazu będą miały kluczowy wpływ na apetyt inwestorów na ryzyko, a co za tym idzie na notowania PLN. Uważamy, że wpływ decyzji RPP na złotego będzie w krótkim terminie marginalny, nawet gdyby Rada, ze względu na dynamiczne zmiany w globalnym otoczeniu, nie zdecydowała się obniżyć w marcu stóp procentowych" - dodają analitycy PKO BP.
"Po sesji wtorkowej nie widzimy sygnałów deeskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie, co może sugerować kontynuację wzrostu notowań surowców energetycznych oraz umacniania dolara podczas środowych notowań. W takim otoczeniu widzimy ryzyko dalszej deprecjacji PLN do USD w kierunku 3,7450–3,7750, ale jednocześnie szanse na wyhamowanie osłabienia złotego do euro w okolicy 4,3050" - dodają.
Rynek długu czeka na decyzję RPP ws stóp procentowych
Dla rynku długu kluczowa będzie decyzja RPP.
Jeszcze do weekendu powszechne było przekonanie o obniżce stóp, jednak wydarzenia na Bliskim wschodzie zachwiały wiarą w pewność obniżki.
"W środę presja wzrostowa na rentowności na rynkach bazowych może osłabnąć, o ile nie dojdzie do dalszych wzrostów cen surowców energetycznych. W przypadku polskich SPW dodatkowym impulsem wzrostowym dla rentowności byłby scenariusz, w którym RPP utrzyma stopę referencyjną NBP bez zmian, argumentując decyzję potrzebą odczekania na pełniejszą ocenę ekonomicznych konsekwencji sytuacji na Bliskim Wschodzie" - uważają analitycy PKO BP.
|środa
|wtorek
|wtorek
|09:11
|16:50
|09:32
|EUR/PLN
|4,2795
|4,3020
|4,2566
|USD/PLN
|3,6852
|3,7163
|3,6581
|CHF/PLN
|4,7222
|4,7332
|4,6694
|EUR/USD
|1,1613
|1,1575
|1,1636
|OK0128
|3,79
|3,79
|3,67
|PS0131
|4,56
|4,56
|4,45
|DS1035
|5,22
|5,22
|5,12