Rynki czekają na najnowsze dane

"W piątek uwagę uczestników rynku przyciągną najnowsze, styczniowe dane o aktywności gospodarczej w sektorach przemysłowym i usługowym w głównych gospodarkach europejskich, całej strefie euro oraz w USA. Dane te będą analizowane w kontekście relatywnej przewagi koniunktury w USA nad Europą na początku nowego roku. W przypadku wyraźnie pozytywnych zaskoczeń po stronie europejskich odczytów prawdopodobny jest dalszy wzrost kursu EUR/USD w kierunku 1,18, co przełożyłoby się na spadek kursu USD/PLN w pobliże 3,57, gdzie znajdują się minima z grudnia 2025. Na parze EUR/PLN spodziewamy się zakończenia tego pozytywnego dla złotego tygodnia w pobliżu 4,20" - napisali w poranny raporcie stratedzy PKO BP.

Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę

Zobacz również

Rozmowy ws. pokoju w Ukrainie

Trójstronne rozmowy między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Rosją mają się odbyć w piątek i sobotę w Abu Zabi. Byłoby to pierwsze spotkanie w takim formacie od początku prezydentury Donalda Trumpa.

"W czwartek (...) kurs EUR/PLN stopniowo spadał od początku sesji i w trakcie dnia przebił poziom 4,20. Skala umocnienia złotego w trakcie dnia była bardzo wyraźna i wyniosła prawie 2 grosze. O ile koniec tygodnia nie skłoni części inwestorów do realizacji zysków, to złoty powinien zakończyć tydzień blisko 4,20/EUR" - oceniają ekonomiści ING.

Niemiecki poseł chce reparacji od Polski. '1,3 bln euro powinno wystarczyć'
Niemiecki poseł chce reparacji od Polski. "1,3 bln euro powinno wystarczyć"

Zobacz również

Ile trzeba płacić za euro, dolara i franka? [TABELA]

piątek czwartek czwartek
09:20 15:55 09:11
EUR/PLN 4,2058 4,2027 4,2154
USD/PLN 3,5857 3,5848 3,607
CHF/PLN 4,5334 4,5271 4,5392
EUR/USD 1,1729 1,1723 1,1687
OK0128 3,56 3,55 3,51
PS0131 4,43 4,43 4,43
DS1035 5,12 5,12 5,12

(PAP Biznes)