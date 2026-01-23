Rynki czekają na najnowsze dane
"W piątek uwagę uczestników rynku przyciągną najnowsze, styczniowe dane o aktywności gospodarczej w sektorach przemysłowym i usługowym w głównych gospodarkach europejskich, całej strefie euro oraz w USA. Dane te będą analizowane w kontekście relatywnej przewagi koniunktury w USA nad Europą na początku nowego roku. W przypadku wyraźnie pozytywnych zaskoczeń po stronie europejskich odczytów prawdopodobny jest dalszy wzrost kursu EUR/USD w kierunku 1,18, co przełożyłoby się na spadek kursu USD/PLN w pobliże 3,57, gdzie znajdują się minima z grudnia 2025. Na parze EUR/PLN spodziewamy się zakończenia tego pozytywnego dla złotego tygodnia w pobliżu 4,20" - napisali w poranny raporcie stratedzy PKO BP.
Rozmowy ws. pokoju w Ukrainie
Trójstronne rozmowy między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Rosją mają się odbyć w piątek i sobotę w Abu Zabi. Byłoby to pierwsze spotkanie w takim formacie od początku prezydentury Donalda Trumpa.
"W czwartek (...) kurs EUR/PLN stopniowo spadał od początku sesji i w trakcie dnia przebił poziom 4,20. Skala umocnienia złotego w trakcie dnia była bardzo wyraźna i wyniosła prawie 2 grosze. O ile koniec tygodnia nie skłoni części inwestorów do realizacji zysków, to złoty powinien zakończyć tydzień blisko 4,20/EUR" - oceniają ekonomiści ING.
Ile trzeba płacić za euro, dolara i franka? [TABELA]
|piątek
|czwartek
|czwartek
|09:20
|15:55
|09:11
|EUR/PLN
|4,2058
|4,2027
|4,2154
|USD/PLN
|3,5857
|3,5848
|3,607
|CHF/PLN
|4,5334
|4,5271
|4,5392
|EUR/USD
|1,1729
|1,1723
|1,1687
|OK0128
|3,56
|3,55
|3,51
|PS0131
|4,43
|4,43
|4,43
|DS1035
|5,12
|5,12
|5,12
(PAP Biznes)