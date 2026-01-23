Rynki czekają na najnowsze dane

"W piątek uwagę uczestników rynku przyciągną najnowsze, styczniowe dane o aktywności gospodarczej w sektorach przemysłowym i usługowym w głównych gospodarkach europejskich, całej strefie euro oraz w USA. Dane te będą analizowane w kontekście relatywnej przewagi koniunktury w USA nad Europą na początku nowego roku. W przypadku wyraźnie pozytywnych zaskoczeń po stronie europejskich odczytów prawdopodobny jest dalszy wzrost kursu EUR/USD w kierunku 1,18, co przełożyłoby się na spadek kursu USD/PLN w pobliże 3,57, gdzie znajdują się minima z grudnia 2025. Na parze EUR/PLN spodziewamy się zakończenia tego pozytywnego dla złotego tygodnia w pobliżu 4,20" - napisali w poranny raporcie stratedzy PKO BP.

Reklama

Reklama

Rozmowy ws. pokoju w Ukrainie

Trójstronne rozmowy między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Rosją mają się odbyć w piątek i sobotę w Abu Zabi. Byłoby to pierwsze spotkanie w takim formacie od początku prezydentury Donalda Trumpa.

"W czwartek (...) kurs EUR/PLN stopniowo spadał od początku sesji i w trakcie dnia przebił poziom 4,20. Skala umocnienia złotego w trakcie dnia była bardzo wyraźna i wyniosła prawie 2 grosze. O ile koniec tygodnia nie skłoni części inwestorów do realizacji zysków, to złoty powinien zakończyć tydzień blisko 4,20/EUR" - oceniają ekonomiści ING.

Ile trzeba płacić za euro, dolara i franka? [TABELA]

piątek czwartek czwartek 09:20 15:55 09:11 EUR/PLN 4,2058 4,2027 4,2154 USD/PLN 3,5857 3,5848 3,607 CHF/PLN 4,5334 4,5271 4,5392 EUR/USD 1,1729 1,1723 1,1687 OK0128 3,56 3,55 3,51 PS0131 4,43 4,43 4,43 DS1035 5,12 5,12 5,12

(PAP Biznes)