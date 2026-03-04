Atak rakietowy na Turcję

- Mamy świadomość, że doszło do tego konkretnego incydentu. Nie wydaje się jednak, że było to coś na artykuł 5 - oznajmił Hegseth, pytany o atak podczas środowej konferencji prasowej. Niemniej, zaznaczył, że nie ma pełnej informacji i musi przeanalizować, „jak dokładnie wyglądało przechwycenie” irańskiej rakiety przez Turcję.

Celem ataku miał być Cypr

Ministerstwo obrony w Ankarze poinformowało w środę, że przechwycono wystrzeloną z Iranu rakietę balistyczną, która zmierzała w kierunku przestrzeni powietrznej Turcji. Tureccy oficjele powiedzieli jednak potem agencji AFP, że celem ataku miał być Cypr, gdzie znajduje się brytyjska baza wojskowa, a nie Turcja.