Jak podano, nowe ładowarki o mocy do 400 kW zainstalowane zostaną do końca 2026 roku, a skorzystać z nich będzie można m.in. przy sklepach Famila i Markant, należących do Bela.

Orlen stawia na elektromobilność w Niemczech

Popularność samochodów elektrycznych jest coraz większa, w Europie notuje już dwucyfrowe wzrosty w porównaniu z ubiegłym rokiem. „Naszą odpowiedzią na oczekiwania klientów jest dostęp do infrastruktury ładowania w dogodnych lokalizacjach. Do końca 2030 roku chcemy mieć w Niemczech 1150 punktów szybkiego ładowania w 220 lokalizacjach, umowa z Bela to ważny krok w kierunku realizacji tych ambitnych celów” – powiedział cytowany w komunikacie Dyrektor Wykonawczy ds. Elektromobilności Orlen Krzysztof Kaczyński.

Jak wskazano, to druga taka umowa podpisana przez Orlen Deutschland. W marcu 2025 roku spółka nawiązała współpracę z May & Co. Holding, firmą specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. W ramach umowy Orlen zobowiązał się do zainstalowania ponad 200 punktów ładowania dużej mocy o mocy od 150 do 400 kW do końca 2026 roku. Wszystkie stacje ładowania będą działać pod marką Orlen Charge.

W miejscowości Elmshorn koło Hamburga ORLEN Deutschland buduje także swój pierwszy w Niemczech hub, na którym znajdzie się 16 punktów ładowania o mocy do 400 kW. Obiekt ma być gotowy do połowy bieżącego roku.

Orlen Charge w Polsce

„Równolegle sieć Orlen Charge dynamicznie rozwija się w Polsce. Od listopada klienci mogą korzystać z nowoczesnych ośmiostanowiskowych hubów Orlen Charge o mocy do 400 kW na każde złącze m.in. na MOP Olsztynek Południe, w Szczecinie, oraz Gorzowie Wielkopolskim” - napisano w komunikacie.

Zgodnie ze Strategią Grupy do 2035 roku, sieć Orlen Charge będzie jednym z liderów ogólnodostępnego rynku ładowania EV w Polsce.