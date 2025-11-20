Wskaźniki inflacji HICP (zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych) w Unii Europejskiej i strefie euro w październiku 2025 r. nieznacznie spadły w porównaniu z wrześniem i wzrosły od października sprzed roku.

Reklama

Jak podaje Eurostat, w październiku 2025 r. roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 2,1 proc., podczas gdy wzrost cen konsumpcyjnych we wrześniu był na poziomie 2,2 proc. Rok wcześniej inflacja w Eurolandzie była na poziomie 2 proc.

Podobna sytuacja była w przypadku całej Wspólnoty, gdzie roczna inflacja w październiku wyniosła 2,5 proc., w porównaniu z 2,6 proc. we wrześniu i 2,3 proc. październiku sprzed roku.

Najszybciej ceny rosły w Rumunii

Na szczycie listy państw z najwyższą inflacją znalazła się Rumunia. Eurostat podał, że w październiku roczna stopa inflacji w tym kraju była na poziomie 8,4 proc.. Inflację na poziomie powyżej 4 proc. odnotowano w Estonii (4,5 proc.), na Łotwie (4,3 proc.) oraz na Węgrzech (4,2 proc.) .

Natomiast najniższe roczne stopy inflacji odnotowano na Cyprze (0,2 proc.), we Francji (0,8 proc.) i we Włoszech (1,3 proc.).

W Polsce wskaźniki rocznej inflacji HICP był w październiku na poziomie 2,9 proc., czyli o 0,4 proc. wyższym niż wynosiła średnia dla całej Wspólnoty

Gdzie inflacja spowalnia, a gdzie przyspiesza?

W porównaniu z wrześniem 2025 r . roczna inflacja spadła w piętnastu państwach członkowskich, pozostała stabilna w trzech i wzrosła w dziewięciu. Najbardziej inflacja przyspieszyła na Słowenii, gdzie w październiku roczny wskaźnik wynosił 3,9 proc., a w poprzednim miesiącu był na poziomie o 0,4 pp niższym.

Natomiast najbardziej, bo aż o 0,8 pp, inflacja spowolniła w Estonii i Finlandii.

Polska znalazła się w grupie państw, gdzie w październiku tego roku wskaźnik cen HICP utrzymał się na poziomie z września.