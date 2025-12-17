Roczna stopa inflacji HICP (Zharmonizowany Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych) w strefie euro wyniosła 2,1 proc. w listopadzie 2025 r., pozostając stabilną w porównaniu z październikiem. Rok wcześniej wynosiła 2,2 proc.

Reklama

Listopadowy odczyt wskaźnika w Unii Europejskiej był na poziomie 2,4 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wynosił 2,5 proc. Przed rokiem stopa inflacji HICP w UE była na poziomie 2,5 proc. – podał Eurostat.

Najniższa inflacja HICP na Cyprze

Jak podaje urząd statystyczny Unii Europejskiej najniższe roczne wskaźniki inflacji odnotowano na Cyprze (0,1 proc.), we Francji (0,8 proc.) i we Włoszech (1,1 proc.).

Gdzie ceny rosły najszybciej?

Najwyższy roczny wskaźniki inflacji odnotowano w Rumunii, gdzie w ciągu roku wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 8,6 proc. Kolejne były: Estonia (4,7 proc.) i Chorwacja (4,3 proc.).

Inflacja HICP w Polsce

W tle całej Unii Europejskiej Polska wypada przeciętnie. Poziom inflacji HICP w naszym kraju był na wyższym poziomie niż wynosił średnia dla całej Wspólnoty. Polska znalazła się w grupie państw, gdzie inflacja spowalnia. Według wyliczeń Eurostatu roczna inflacja HICP w Polsce wyniosła w listopadzie 2025 roku 2,6 proc., podczas gdy w październiku ceny rosły w tempie 2,9 proc.

Według GUS, inflacja (CPI) w listopadzie wyniosła 2,5 proc. rdr.