Wyhamowanie presji cenowej

„Listopad przyniósł wyraźne wyhamowanie presji cenowej. Wzrost wartości koszyka jest symboliczny i dobrze wpisuje się w dane inflacyjne GUS, co z punktu widzenia konsumentów oznacza chwilę oddechu po wcześniejszych podwyżkach. Z perspektywy makroekonomicznej widoczna jest stabilizacja popytu konsumenckiego oraz mniejsza presja kosztowa po stronie handlu, m.in. w obszarze energii i logistyki” - wskazał Kamil Kruk z ASM SFA.

Ekspert zauważył jednak, że realna siła nabywcza gospodarstw domowych wciąż pozostaje pod presją, dlatego konsumenci nadal bardzo uważnie porównują ceny w sklepach.

„To sprzyja sieciom oferującym konsekwentną politykę niskich cen – czego najlepszym przykładem jest lider naszych zestawień. Silne wahania cen pojedynczych produktów, jak pomidory, pokazują natomiast, że stabilizacja na poziomie koszyka nie oznacza pełnej równowagi we wszystkich kategoriach” – zauważył Kruk.

Średnia cena koszyka zakupowego - 325,73 zł

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w listopadzie br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 0,22 zł czyli 0,07 proc. i wyniosła 325,73 zł. Wzrost cen odnotowano w sześciu sieciach, a w pozostałych siedmiu ceny badanych produktów były niższe niż w październiku br.

Gdzie największe wzrosty cen?

Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego nastąpił w sieci Selgros Cash & Carry - 5,60 proc., natomiast największy spadek w sklepach Netto - 5,43 proc.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że koszyk zakupowy złożony wyłącznie z produktów o najniższych cenach zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci kosztowałby 248,90 zł (0,08 zł mniej niż w październiku br.), natomiast biorąc pod uwagę najwyższe ceny - 385,96 zł (o 3,19 zł więcej niż w październiku). Tak więc różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w listopadzie 2025 r. wyniosła 137,06 zł i jest o 3,26 zł wyższa niż w październiku br.

Najtańsze i najdroższe sieci handlowe

Najniższy średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA odnotowano w sieci Auchan i wyniósł 287,71 zł. To o 8,89 zł, czyli o 3 proc. mniej od ceny najtańszego koszyka w październiku, który również należał do sieci Auchan.

Różnica między średnią ceną koszyka Auchan, a drugiego w rankingu najniższych cen koszyka Biedronki wyniosła 19,98 zł. Z kolei od zestawu Biedronki o 28,18 zł droższy był trzeci na podium koszyk Makro Cash & Carry. Najdroższy koszyka zakupowy w listopadzie odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 345,52 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaje sieci handlowych, najmniej średnio trzeba było zapłacić za zakupy w sklepach typu cash & carry - 317,20 zł. Z kolei wśród kanałów sprzedaży najwyższe ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w dark store (rodzaj sklepów internetowych, w których zakupów dokonuje się za pośrednictwem aplikacji), gdzie za koszyk zakupowy trzeba było zapłacić średnio - 368,54 zł.

Gdzie produkty były najbardziej dostępne?

Najwyższą dostępność 40 badanych produktów miały sklepy: Selgros Cash & Carry (95 proc.) oraz Makro Cash & Carry, Kaufland i Intermarché (po 90 proc.). Natomiast najniższą dostępność produktów zanotowano w sklepach Dino (68 proc.).

Jakie produkty podrożały najbardziej?

Spośród 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów, najbardziej w ujęciu miesięcznym podrożały pomidory - o 48,85 proc. Największe obniżki dotyczyły natomiast płynu do płukania - 7,39 proc. i płynu do mycia naczyń - 2,87 proc.

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne). ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Porównano ceny analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz sieciach prowadzących zarówno sprzedaż̇ stacjonarną i online. (PAP)