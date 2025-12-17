„Epoka otwartej wymiany handlowej z USA się skończyła”

W wywiadzie dla publicznego francuskojęzycznego nadawcy Radio-Canada, Macklem podkreślił we wtorek, że „epoka otwartej wymiany handlowej z USA się skończyła” i nie należy oczekiwać porozumienia, które zniesie amerykańskie cła.

Obecnie, dzięki istniejącemu porozumieniu o wolnym handlu CUSMA, między Kanadą, USA a Meksykiem, towary spełniające wymogi tego porozumienia są wolne od ceł i dzięki temu średnie obłożenie cłami kanadyjskiego eksportu do USA wynosi 5,9 proc, zaś Kanada jest pośród krajów w najniższym stopniu dotkniętych amerykańskimi cłami.

Niemniej CUSMA będzie podlegać w 2026 r. przeglądowi i ze strony amerykańskiej pojawiły się sygnały, że to trójstronne porozumienie może zostać rozwiązane, zaś USA będą chciały negocjować odrębnie porozumienia z Kanadą i z Meksykiem. Mówił o tym m.in. w ub.tygodniu główny negocjator ze strony administracji amerykańskiej Jamieson Greer.

Premier Kanady: Porozumienie o wolnym handlu może zostać zmienione

Także premier Kanady Mark Carney we wtorkowym wywiadzie dla Radio-Canada ostrzegł, że porozumienie o wolnym handlu może zostać zmienione.

Szef banku centralnego Kanady powiedział, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na gospodarkę są amerykańskie cła, jednak poza nimi takie kwestie jak pojawienie się sztucznej inteligencji, zmiany klimatu czy obecne konflikty zbrojne stanowią zagrożenie dla równowagi pozwalającej łączyć wzrost gospodarczy z niską inflacją. Macklem podkreślił, że na łagodzenie konsekwencji takich czynników bank centralny nie ma wpływu „i to nie jest dobrze”. Dodał jednak, że główną troską Bank of Canada pozostanie stabilność cen.

