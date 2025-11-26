Z badania Santander Consumer Banku wynika, że co piąty uczestnik badania (19 proc.) planuje zwiększyć wydatki, a 14 proc. ograniczy budżet. Wyższe koszty planują przede wszystkim osoby w wieku 30-39 lat (27 proc.).

Rosnące ceny pompują wydatki

W grupie osób planujących większe wydatki 77 proc. wskazało, że to efekt rosnących cen. Część badanych stwierdziło, że ma dłuższą listę prezentów (32 proc.), inni chcą pozwolić sobie na droższe i lepsze upominki (22 proc.), a niektórzy organizują święta u siebie lub podejmują liczniejszą grupę gości i dlatego muszą liczyć się z wyższymi kosztami (15 proc.).

Główny powód ograniczenia wydatków świątecznych

Część respondentów planuje zmniejszyć w tym roku świąteczne wydatki. Głównym powodem jest ograniczona sytuacja materialna – stwierdziło tak 31 proc. badanych; częściej wskazywały na to kobiety (34 proc.) niż mężczyźni (26 proc.). Problem ten dotyczy 49 proc. osób o najniższych dochodach - do 2999 zł.

W celu zmniejszenia wydatków 26 proc. osób planuje kupić mniej prezentów, a 23 proc. zamierza wykorzystać ozdoby świąteczne z poprzednich lat lub przygotować je samodzielnie. Zgodnie z wynikami ankiety, kobiety częściej niż mężczyźni starają się kontrolować domowe finanse - 45 proc. z nich ogranicza wydatki na co dzień, a w przypadku mężczyzn jest to 10 proc.

49 proc. mieszkańców największych miast na święta Bożego Narodzenia zamierza wydać tyle samo co przed rokiem – to najniższy wynik wśród miast.

Ile wydajemy na święta?

Jedna czwarta Polaków w sklepach internetowych przeznaczy na święta do 500 zł. Tę kwotę wskazywali najczęściej najmłodsi dorośli 18-29 lat (34 proc.); 28 proc. nie przekroczy 1000 zł, a prawie jedna na pięć osób deklaruje wydatki między 1001 zł a 2000 zł (19 proc.). Więcej niż 2000 zł zamierza przeznaczyć jeden na dziesięciu badanych.

Z kolei 13 proc. Polaków nie zamierza robić świątecznych zakupów w sieci. Częściej są to mężczyźni (15 proc.) niż kobiety (11 proc.), a podobne nastawienie mają zarówno seniorzy (16 proc.), jak i osiemnastolatkowie (15 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku w dniach 27 września - 6 października br. metodą CATI. W badaniu wzięło udział 1005 dorosłych Polaków robiących zakupy online.