Autorzy raportu zwrócili uwagę, że zgodnie z prognozami globalny handel będzie nadal się rozwijał - w ich ocenie średnioroczny wzrost wolumenu handlu światowego będzie na poziomie 2,5 proc. w latach 2025–2029. Zdaniem autorów jednym z powodów, dla których handel może nadal rosnąć nawet pomimo podwyżek ceł przez Stany Zjednoczone jest fakt, że w 2024 r. tylko 13 proc. światowego importu towarów trafiło do USA, a 9 proc. eksportu stamtąd pochodziło.

Dynamika handlu w pierwszej połowie 2025 roku

Zgodnie z raportem, w pierwszej połowie 2025 roku handel międzynarodowy rósł szybciej niż w jakimkolwiek półroczu od 2010 roku – z wyjątkiem odbicia po pandemii. Import do USA gwałtownie wzrósł na początku 2025 roku, gdy kupujący przyspieszali zakupy, aby zdążyć przed podwyżkami taryf. Chiny w pełni zrekompensowały spadek eksportu do Stanów Zjednoczonych zwiększonymi dostawami do regionu ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), jednocześnie znacznie zwiększając eksport do Afryki, UE i innych rynków.

Odporność globalnego handlu po fali zakupów

Nawet po przejściu fali zakupów w Stanach Zjednoczonych, globalny wolumen handlu pozostał powyżej poziomu z poprzedniego roku. Także polski handel towarowy wykazuje dużą odporność na globalne kryzysy. Po spadkach w 2009 i 2020 roku prognozy na lata 2025–2030 wskazują na stabilny, umiarkowany wzrost. To sygnał, że Polska umacnia swoją pozycję jako ważny gracz w europejskiej wymianie handlowej.

Geopolityka a handel

W ocenie autorów raportu, pomimo że 2024 r. przyniósł największą liczbę aktywnych konfliktów na świecie od czasów II wojny światowej, nie odnotowano poważnego podziału światowej gospodarki na rywalizujące bloki geopolityczne. „Choć bezpośrednie więzi handlowe między USA a Chinami nadal słabną, a Rosja pozostaje w dużej mierze odłączona od gospodarek sprzymierzonych z Zachodem, to świat jako całość nie dokonał zasadniczego przeorientowania swoich powiązań biznesowych wzdłuż linii geopolitycznych - przynajmniej na razie” - dodano.

Regionalizacja i odległość w handlu

Raport wykazał, że w 2025 roku średnia odległość w handlu towarowym Polski wzrosła tylko minimalnie względem 2024 roku. „Handel nie staje się bardziej regionalny. Wręcz przeciwnie – średnia odległość, jaką pokonują towary w handlu międzynarodowym, wzrosła w pierwszej połowie 2025 roku do nowego rekordu wynoszącego około 5 tys. kilometrów. Udział handlu wewnątrz głównych regionów świata spadł do rekordowo niskiego poziomu 51 proc. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne typu greenfield również stały się mniej regionalne, podczas gdy aktywność w zakresie międzynarodowych fuzji i przejęć utrzymała stabilny poziom regionalizacji” - podsumowali autorzy.

Raport DHL Global Connectedness Tracker opiera się na ponad 25 źródłach – publicznych, prywatnych i akademickich – i analizuje ponad 20 milionów danych dotyczących międzynarodowych przepływów handlowych, kapitałowych, informacyjnych i migracyjnych.