Trump: Nie możemy pozwolić, by ktoś inny przejął władzę i kontynuował to, co było

Trump odniósł się do dalszych kroków po schwytaniu Nicolasa Maduro podczas telefonicznego wywiadu na żywo w telewizji Fox News.

Reklama

- Cóż, podejmujemy tę decyzję teraz. Nie możemy ryzykować i pozwolić, by ktoś inny przejął władzę i kontynuował to, co było. Dlatego podejmujemy tę decyzję teraz. Będziemy w nią bardzo zaangażowani. Chcemy zapewnić wolność ludziom, z którymi chcemy, rozumiecie, mieć dobre relacje. Myślę, że Wenezuelczycy są bardzo, bardzo szczęśliwi, ponieważ kochają Stany Zjednoczone - powiedział Trump.

Kto przejmie władzę w Wenezueli?

Pytany, czy chce, by władze przejęła szefowa opozycji Maria Corina Machado, odparł „zobaczymy”, zaznaczając, że kraj wciąż ma wiceprezydentkę (Delcy Rodriguez). Stwierdził przy tym, że członkowie reżimu Maduro nie byli wobec niego lojalni, a tych, którzy pozostaną lojalni, czeka ciężki los.