Atak USA na Wenezuelę

Trump ogłosił wcześniej w sobotę, że Stany Zjednoczone przeprowadziły z powodzeniem zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę, a Maduro wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju.

"UE uważnie monitoruje sytuację"

Kallas na platformie X zaznaczyła, że bezpieczeństwo obywateli UE przebywających w Wenezueli jest priorytetem unijnej dyplomacji. „UE uważnie monitoruje sytuację w (tym kraju - PAP)” - zapewniła.

"Pan Maduro nie ma legitymacji"

„UE wielokrotnie deklarowała, że pan Maduro nie ma legitymacji, oraz broniła pokojowej transformacji. W każdych okolicznościach należy przestrzegać zasad prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych. Apelujemy o powściągliwość” - podkreśliła wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych UE.

Kallas poinformowała, że rozmawiała o sytuacji w Wenezueli ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, sekretarzem stanu Markiem Rubio.