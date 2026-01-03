Wenezuela będzie stawiać opór

- Znajdziemy siłę, aby stawić opór – powiedział minister w nagraniu publikowanym przez telewizję TeleSUR. Wezwał jednocześnie do zachowania spokoju, ponieważ „panika gra na korzyść wroga”.

Szef resortu ogłosił rozmieszczenie wszystkich sił zbrojnych w celu „przywrócenia porządku i pokoju”. Dodał, że amerykańskie ataki trafiły w obszary cywilne, a rząd gromadzi informacje o ofiarach śmiertelnych i rannych.

Atak USA na Wenezuelę

Około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w sobotę, że siły zbrojne jego kraju przeprowadziły z powodzeniem zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę i jej przywódcę Nicolasa Maduro, który wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju.