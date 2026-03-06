KO, PiS i Konfederacja na podium

Z sondażu United Surveys by IBRiS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,6 proc (bez zmian w stosunku do ostatniego badania). Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 23,5 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.) Podium zamyka Konfederacja, osiągając poparcie 12,2 proc. (spadek o 1 pkt proc.)

KKP Grzegorza Brauna i Nowa Lewica w Sejmie

Według badania w Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie – KKP Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 8,4 proc. ankietowanych (spadek o 1,6 pkt. proc.), oraz Nowa Lewica z wynikiem 7,5 proc. (bez zmian).

Razem, PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Poza Sejmem znalazłyby się: Partia Razem – z poparciem 4,2 proc. ankietowanych (wzrost o 1,7 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe, na które deklaruje oddanie głosu 3,8 proc. badanych (spadek o 1,2 pkt. proc.) oraz Polska 2050 - 1,1 proc. poparcia (bez zmian).

8,5 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosować (wzrost o 0,5 proc.)

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 27 lutego - 01 marca 2026 roku, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI & CAWI), na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych Polaków.