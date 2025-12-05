Po objęciu funkcji marszałka Sejmu Włodzimierz Czarzasty konsekwentnie reaguje na działania prezydenta. Politycy z jego otoczenia podkreślają, że inicjatywa zawsze wychodzi od głowy państwa, a marszałek jedynie odpowiada na jej skutki.

Czarzasty kontra Nawrocki. Marszałek na wojennej ścieżce z prezydentem

Spory między prezydentem a marszałkiem dotyczą m.in. decyzji Nawrockiego o zawetowaniu kilkunastu ustaw uchwalonych przez Sejm. Prezydent w ciągu czterech miesięcy swojej kadencji zawetował już 17 ustaw, w tym ustawę łańcuchową. Rządzący zaczęli określać go mianem "wetomatu". Z drugiej strony Czarzasty, od początku swojej kadencji, nie pozostaje bierny. Wzywa prezydenta do lepszych konsultacji projektów ustaw i podkreśla, że przy współpracy bierze pod uwagę zarówno podpisane, jak i zawetowane ustawy.

— Panie prezydencie, niech pan powie, dlaczego pan to robi? Jaki to ma sens? Jaki ma sens walka z parkiem narodowym? Jaki ma sens wetowanie ustawy lex Kamilek? Jaki ma sens uciekanie od sprawiedliwego opodatkowania fundacji rodzinnych? Jaka jest idea tego? — pyta Czarzasty w nagraniu udostępnionym na portalu X.

We wtorkowym wywiadzie dla TVN24 marszałek mówił o absurdu prezydenckich działań. — Rozmawiamy o prezydencie, który nie mianuje sędziów, bo nie lubi ministra Żurka. Absurd. Nie mianuje ludzi w służbach dlatego, że nie spotkał się z kimś. To go uraziło. Prezydent nie jest bogiem. Prezydent, marszałek, premier to są elementy systemu politycznego. Jeżeli któremuś z nas wydaje się, że już lata, to trzeba politykę spokojnie sprowadzić na ziemię – przekonywał Czarzasty.

Gra o polityczną przyszłość. Czarzasty stoi przed trudnym wyzwaniem

Według europosłanki Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus działania Czarzastego nie mają charakteru osobistej zemsty wobec prezydenta. — To nie są akty zemsty wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Marszałkowi Czarzastemu zależy, żeby być skutecznym, działać zgodnie z prawem, na rzecz Lewicy i na rzecz koalicji. A że przy okazji obnaża niekompetencje i nielogiczność działań prezydenta, to nie można się na to obrażać – uważa.

Jednym z pierwszych testów tej strategii może być głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w Sejmie. Chodzi o ustawę łańcuchową, która pierwotnie uzyskała większość głosów ponad podziałami. Sprawa uwalniania psów z łańcuchów szczególnie angażuje całą koalicję. Gdyby Sejm odrzucił weto, koalicja pokazałaby swoją sprawczość, a Lewica mogłaby zyskać polityczne punkty.

Przygotowanie do wyborów. "Walczy, żeby za dwa lata nie pożarł go Tusk"

Równolegle Czarzasty musi dbać o własną pozycję w Lewicy. — Włodek walczy o konsolidację Lewicy i żeby za dwa lata nie pożarł go Tusk. Walczy o swój polityczny byt, bo przecież jak za dwa lata przestanie być marszałkiem, to chciałby mieć chociaż partię — mówi jeden z polityków Nowej Lewicy dla Onetu.

W partii trwa dyskusja o sojuszach i przyszłości. Szanse na współpracę z Razem są dziś minimalne, co obrazuje decyzja Czarzastego o wykluczeniu koła Razem z obrad Konwentu Seniorów. Sondaże dla Nowej Lewicy pokazują poparcie na poziomie 6–7 proc., co wystarcza do wejścia do Sejmu, ale nie gwarantuje dalszego udziału w rządzeniu. Niektórzy w środowisku politycznym sugerują start na wspólnych listach z KO w 2027 roku.

14 grudnia odbędą się wybory na przewodniczącego Nowej Lewicy. O kandydaturę myślą Krzysztof Gawkowski, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Tomasz Trela. Oficjalnie Czarzasty nie ogłosił jeszcze startu, ale planuje spotkania z potencjalnymi rywalami.