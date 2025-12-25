Pierwsza łopata przy budowie Portu Polska zostanie wbita latem 2026 roku. Jak ustalił „Forsal” to data, na którą stawia zarówno spółka CPK, jak i Ministerstwo Infrastruktury. Choć obecnie na działkach przeznaczonych pod lotnisko trwają już prace przygotowawcze, to na faktyczną budowę trzeba będzie zaczekać jeszcze kilka miesięcy.

Reklama

Symboliczny start prac nad Portem Polska związany będzie z pracami fundamentowymi, a konkretnie palowaniem pod przyszły terminal lotniczy. Spółka CPK rozpoczęła poszukiwania wykonawców.

- Latem 2026 roku rusza palowanie i fundamentowanie nowego lotniska, które będzie najnowocześniejsze w Europie – zapewnia w rozmowie z „Forsalem” Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. – Zwykły obserwator życia publicznego docenia budowę wtedy, gdy ona wyrasta z ziemi. I właśnie palowanie pod lotnisko, to będzie widoczny aspekt Portu Polska – dodaje.

Gorąca końcówka roku. Aż 19 wniosków o pozwolenie na budowę

Końcówka roku dla spółki Centralny Port Komunikacyjny (budującej Port Polska) jest niezwykle intensywna. Do wojewody mazowieckiego złożono 19 wniosków o pozwolenia na budowę m.in. dla lotniska, dworca kolejowego i dworca autobusowego. To efekt nadania przez wojewodę rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej. Oznacza to faktyczne przejęcie pozostałych działek przez spółkę. Tym samym możliwe jest rozpoczynanie prac ziemnych.

– W pierwszej fazie przewidujemy wbicie ponad 8100 pali o długości między 9 a 30 metrów każdy. Ogłoszenie przetargu dla tego zakresu nastąpi w najbliższych dniach, a podpisanie umowy i rozpoczęcie robót planowane jest na 2026 rok. Ich zakończenie ma nastąpić do końca 2027 roku – mówi dr Filip Czernicki, prezes CPK.

Następnym krokiem będzie budowa części naziemnej. Spółka chce podpisać umowę z wykonawcą terminalna w 2026 roku. Roboty budowlane trwałyby w latach 2027-2031. Kolejny rok potrzebny będzie na przetestowanie sprawności lotniska, stąd zakładane uruchomienie przewidywane jest pod koniec 2032.

Jaki będzie Port Polska? Trzy razy większy niż lotnisko Chopina

Lotnisko, a właściwie cały hub komunikacyjny, będzie miał powierzchnię 450 tys. mkw. To trzy razy więcej niż lotnisko Chopina. Złożony będzie z części centralnej oraz pirsów, czyli ramion prowadzących do rękawów pasażerskich, których będzie aż 72. Początkowa przepustowosć Portu Polska to 34 mln pasażerów rocznie, ale jak słyszymy, jeszcze w czasie budowy możliwe jest zwiększenie limtów na dzień otwarcia do 38 mln.

/> />

„Sercem” Portu Polska będzie hub, czyli miejsce przecięcia pasażerów korzystających z lotniska, kolei i dworca autobusowego. Szczególną wagę do tego miejsca przywiązują projektanci z pracowni Foster+Partners. Zaplanowali oni dwa place, jeden na zewnątrz, przed budynkiem głównym, a drugi w środku.

W zamkniętej części znajdzie się gastronomia, sklepy, ale także biura. Przestrzeń ma zostać wypełniona elementami drewnianymi oraz roślinami, głównie pochodzącymi z Mazowsza. Port Polska ma być wizytówką kraju, ale głównym założeniem architektonicznym jest „gościnności”, czyli takie ukształtowanie przestrzeni, by była przyjazna dla ludzi.

Miliardy na Port Polska w 2026 roku. Na co?

Minister Dariusz Klimczak przyznaje, że w przyszłym roku ogłoszone zostaną przetargi na ok. 40 mld zł. To kwota porównywalna do postępowań, które zostały uruchomione w 2025. Największe dotyczyć będą Kolei Dużej Prędkości, czyli linii Warszawa-Łódź z dwoma tunelami (pod Warszawą i pod lotniskiem), a także budowy dworca kolejowego w Porcie Polska wraz z halą peronową.

Według planów, aż większość przetargów (na ok. 20 mld zł) zostanie ogłoszona w II kwartale 2026 roku.