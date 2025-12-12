Rząd zmienia nazwę: Port Polska zamiast Centralnego Portu Komunikacyjnego

- Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi przeciwnicy zhańbili. Dzisiaj uroczyście ogłaszam, że największe lotnisko w tej części Europy nazywamy Port Polska - ogłosił premier Donald Tusk. - Prace przy budowie lotniska rozpoczną się za kilka miesięcy, od palowania.

Premier zaznaczył, że CPK to przykład tego, jak zmieniło się państwo w ciągu ostatnich dwóch lat. Mówił o tym, że ten projekt był "zabagniony" i "trzeba było przystąpić do czyszczenia". W sumie złożono sześć zawiadomień do prokuratury: trzy przez spółkę CPK, kolejne trzy przez Krajową Administrację Skarbową. Tusk poinformował, że KOWR odzyskał działki w Zabłotni, które w kontrowersyjny sposób zostały sprzedane w 2023 roku, pod koniec rządów PiS.

- Tylko w grudniu 2025 roku podpisaliśmy umowę inwestycyjną z PPL, które obejmą udziały w spółce - ogłosił premier Donald Tusk. Jak przyznał, zależy mu, żeby lotniskiem zarządzały polskie przedsiębiorstwa.

Kiedy ruszy budowa Portu Polska?

Minister Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, przypomniał, że spółka kilka dni temu uzyskała rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji lokalizacyjnej. Oznacza to, że można rozpoczynać wywłaszczenia pozostałych mieszkańców z działek przeznaczonych pod lotnisko, a następnie zaczynać prace przygotowawcze.

Lasek tłumaczył, że wkrótce spółka składa pierwsze wnioski o pozwolenia na budowę, w sumie jest ich dziewiętnaście, w tym na fundamenty terminala lotniczego czy dworzec autobusowy. W międzyczasie trwać będzie procedura przetargowa. Minister zaznaczył, że od początku roku do 10 grudnia podpisano 139 umów na łączną kwotę 4,5 mld zł. Zgodnie z planami pierwsze prace budowlane mają ruszyć w przyszłym roku.

- W 2025 ogłoszonych zostało 30 postępowań na ok. 40 mld zł, a w przyszłym roku 49 postępowań na podobną kwotę. Ten projekt rzeczywiście jest realizowany. Z głową, w porozumieniu z PPL, portami regionalnymi, z rozwojem linii LOT. Liczymy, że pierwszy samolot z Lotniska Centralnego odleci w 2032 roku - powiedział Maciej Lasek. - Złożyliśmy 19 wniosków o pozwolenie na budowę. W tym roku składamy wniosek o budowę pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości (KDP) z Warszawy do Łodzi. To także wniosek o sieć dróg wokół lotniska oraz o poszerzenie autostrady A2 o trzeci i czwarty pas. Tak, żeby każdy bezpiecznie i na czas mógł przyjechać do Portu Polska - powiedział Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Port Polska. Przetarg na szybkie pociągi

Minister przyznał, że państwowe spółki dysponują obecnie 75 proc. terenów pod całą infrastrukturę: lotnisko i kolej. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną również przetargi na nowe pociągi, które obsłużą lotnisko.

- Nasza kolej będzie jeździć 350 km/h. Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na zakup taboru high-speed, pociągi dużej prędkości. Ogłoszenia dokona PKP Intercity. To będzie opcja do 55 składów. Chcemy, żeby to była najnowcześniejsza kolej w Europie. Nie koncentrujemy się na kilku tysięcy kilometrów KDP. Pracujemy na całej sieci - 20 tys. linii kolejowych - mówił Dariusz Klimczak.

Do 2035 roku powstać ma tysiąc nowych linii kolejowych w całej Polsce.