Konieczność ponownego przeliczenia emerytur przyznanych w czerwcu w latach 2009–2019 wynikała z tego, że w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu ówczesne przepisy nie przewidywały uwzględniania dodatkowych waloryzacji kwartalnych, lecz wyłącznie roczną. W rezultacie emeryci, którzy przechodzili na emeryturę w czerwcu, mogli mieć świadczenie nawet o kilkaset złotych niższe. Na ten problem zwracał uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny.

Czerwcowi emeryci nie muszą składać wniosku. ZUS sam ponownie ustali wysokość świadczenia

Zgodnie z ustawą o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019, ZUS bez konieczności składania wniosku ponownie ustali wysokość świadczenia.

Jeżeli ktoś przeszedł na emeryturę w czerwcu, to wysokość emerytury ustalana będzie tak, jakby przeszedł na emeryturę w maju danego roku. Tak ustalone wysokości emerytury i renty rodzinnej podlegać będą waloryzacji na zasadach, jakie obowiązywały po dniu przyznania emerytury lub renty rodzinnej. Nowa kwota świadczenia nie będzie mogła być niższa niż dotychczas wypłacana.

Świadczenia w nowej kwocie są wypłacane od 1 stycznia. Na ustalenie nowej wysokości emerytury lub renty rodzinnej ZUS ma czas do końca marca.

Około 103 tys. osób dostanie przeciętnie ok. 220 zł więcej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że regulacje obejmą około 103 tys. osób (95,5 tys. osób pobierających emerytury i 8 tys. osób pobierających renty rodzinne), a szacowana przeciętna podwyżka wyniesie ok. 220 zł.

ZUS odniósł się ostatnio do przypadków, w których emeryci pomimo tego, że przeliczenie tzw. emerytur czerwcowych będzie automatyczne, skierowali wnioski w tej sprawie.

Zakład wyjaśnił, że jeśli taki wniosek został zgłoszony przed 1 stycznia 2026 r. i na ten dzień postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku będzie w toku lub sprawa o ustalenie prawa do tych świadczeń lub ich wysokości będzie trwać przed sądem, ZUS zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej przewidziane w nowej ustawie. Zakład wróci do niego, gdy ostatecznie zakończy się to wcześniejsze postępowanie.

Jeśli ZUS prowadzi postępowanie w sprawie wysokości świadczenia w związku z ustaleniem emerytury od czerwca danego roku lub takie postępowanie toczy się w sądzie, a rozpoczęło się przed 1 stycznia 2026 r., to trwa ono do czasu, kiedy uprawomocni się kończąca je decyzja lub orzeczenie sądu.