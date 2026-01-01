Dodatek ratowniczy wynosi obecnie 273 zł miesięcznie i w takiej wysokości jest wypłacany od marca 2025 roku. W skali roku daje to łącznie 3276 zł dla osoby uprawnionej. Świadczenie to funkcjonuje w polskim porządku prawnym od grudnia 2021 roku i stanowi szczególną formę wsparcia finansowego przeznaczoną dla określonej grupy emerytów.

Reklama

Dla kogo świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze, określane również jako dodatek ratowniczy, zostało wprowadzone ustawą z 17 grudnia 2021 r. dotyczącą wsparcia dla strażaków-ochotników oraz członków innych formacji ratowniczych. Przysługuje ono byłym druhom OSP oraz ratownikom górskim, którzy osiągnęli wymagany wiek i mogą wykazać się wieloletnim, czynnym udziałem w akcjach ratowniczych. Warunkiem uzyskania świadczenia jest ukończenie 60 lat przez kobiety i udokumentowanie co najmniej 20 lat służby, natomiast w przypadku mężczyzn – 65 lat oraz minimum 25 lat aktywności ratowniczej. Przepisy nie nakładają obowiązku ciągłości tych okresów, jednak konieczne jest ich potwierdzenie, szczególnie jeśli działania miały miejsce przed 2011 rokiem. W takich sytuacjach podstawą są stosowne zaświadczenia lub oświadczenia świadków potwierdzające udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego składa się bezpośrednio do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o dodatek. Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenia czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, takie jak zaświadczenia wydane przez PSP, a w przypadku okresów sprzed 2011 roku – oświadczenia świadków.

Jeżeli nie zachowała się dokumentacja z wcześniejszych lat, konieczne jest przedstawienie trzech oświadczeń świadków, przy czym co najmniej jedno powinno pochodzić od osoby pełniącej funkcję publiczną lub pracującej w administracji samorządowej. Autentyczność tych oświadczeń musi zostać potwierdzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Po złożeniu pełnego kompletu dokumentów postępowanie powinno zostać zakończone w terminie do 60 dni, a decyzja jest przekazywana w formie pisemnej. W razie odmowy wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie do komendanta wojewódzkiego PSP.

Kiedy wypłacane jest świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze jest przekazywane w cyklu miesięcznym, nie później niż do 15. dnia każdego miesiąca. Oznacza to, że pieniądze powinny wpłynąć na rachunki bankowe uprawnionych seniorów do tego terminu, bez względu na wysokość pobieranej emerytury czy innych dodatków. Obsługą wypłat zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który odpowiada za stronę formalną oraz finansową realizacji tego świadczenia.

Ile osób pobiera świadczenie ratownicze?

Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w okresie od stycznia do października 2023 roku złożono łącznie 112 791 wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego. Zdecydowana większość z nich – 112 106 – zakończyła się decyzją pozytywną, co potwierdza bardzo wysoki odsetek przyznanych świadczeń.

Od negatywnych rozstrzygnięć odwołało się jedynie 37 osób, przy czym w 18 przypadkach odwołania zostały uwzględnione. Największą liczbę wniosków odnotowano w województwach mazowieckim, wielkopolskim oraz lubelskim.