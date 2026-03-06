Złoty pod wpływem globalnych nastrojów

„W piątek złoty pozostanie pod wpływem globalnych nastrojów, które kształtowane będą głównie przez rozwój wypadków na Bliskim Wschodzie i związane z nimi notowania surowców energetycznych” – zwrócili uwagę analitycy PKO BP w piątkowym komentarzu.

Reklama

Reklama

Kurs złotego

Ich zdaniem, na kurs złotego mogą także wpłynąć dane z amerykańskiego rynku pracy. Wyjaśnili, że mogą one wpłynąć na rynkowe przewidywania co do decyzji Fed, a co za tym idzie – na dolara.

Ile za dolara i euro?

„Nasze krótkoterminowe oczekiwania względem kursów EURPLN i USDPLN nie zmieniły się, widzimy szanse na kontynuację konsolidacji pierwszej z ww. par w strefie 4,2550–4,3050, przy możliwym dalszym wzroście kursu USDPLN powyżej 3,70, być może nawet do strefy kolejnych technicznych oporów, które widzimy między 3,7450 a 3,7650” – dodali analitycy.

W piątek rano dolar kosztował nieco poniżej 3,676 zł, a euro było wyceniane na prawie 4,27 zł.