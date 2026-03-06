Wall Street na czerwono

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,61 proc. i wyniósł 47.954,74 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,56 proc. i wyniósł 6.830,71 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,26 proc. do 22.748,99 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 2 proc. i wynosi 2.582,5 pkt.

Indeks VIX rośnie o ponad 11 proc. do 23,53 pkt.

Na rynkach utrzymuje się niepewność, a wojna na Bliskim Wschodzie trwa już 6. dzień bez oznak zbliżającego się zakończenia.

Cena ropy

Ceny ropy gwałtownie wzrosły po tym, jak Iran poinformował o trafieniu tankowca rakietą. Irańska Gwardia Rewolucyjna nakazała w tym tygodniu zamknięcie Cieśniny Ormuz i zagroziła atakiem na tankowce przez nią przepływające.

Kontrakty terminowe na ropę WTI wzrosły o 8 proc. do powyżej 80 USD za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od stycznia 2025 r. Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 5 proc. do ponad 85 dolarów za baryłkę.

Poprzedniego dnia ceny kontraktów terminowych na ropę WTI i Brent były stabilne, co przyczyniło się do wzrostów na amerykańskim rynku akcji w środę. W tym tygodniu ropa WTI zyskała 20 proc., a Brent 17 proc.

Skok cen ropy powyżej 100 dol. za baryłkę może wywołać światową recesję

Według Dana Nilesa, założyciela i zarządzającego portfelem w Niles Investment Management, skok cen ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych powyżej 100 dolarów za baryłkę w związku z wojną na Bliskim Wschodzie może spowodować globalną recesję. Niles nie uważa jednak, aby był to prawdopodobny scenariusz. Jego zdaniem wojna między USA a Iranem zakończy się w ciągu miesiąca.

Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi powiedział w czwartek telewizji NBC News, że jest pewien, iż Irańczycy zdołaliby odeprzeć potencjalną operację lądową sił USA. Odrzucił też wszelkie negocjacje z Waszyngtonem i przekazał, że Teheran nie zwracał się do nikogo z prośbą o zawieszenie broni.

Podczas czwartkowych notowań na Wall Street zniżkowały m.in. akcje Boeinga (spadek o 2,3 proc.) i Caterpillar (spadek o 3,5 proc.), czyli firm, które mogą ucierpieć, jeśli światowa gospodarka zwolni.

Ryzyko wysokich cen energii

Przedłużające się zakłócenia w transporcie morskim przez strategiczną cieśninę Ormuz prawdopodobnie jeszcze bardziej podsycą presję inflacyjną przez wzrost kosztów energii i transportu w czasie, gdy amerykańskie cła już skomplikowały perspektywy dla polityki pieniężnej Fed.

"Jeśli cieśnina pozostanie zablokowana na dłużej niż tydzień, ryzyko utrzymujących się wysokich cen energii stanie się realne. Jeśli problem zostanie szybko rozwiązany, skutki gospodarcze i finansowe będą prawdopodobnie znikome” – powiedział Roberto Scholtes, dyrektor ds. strategii w Singular Bank.

Jakiekolwiek oznaki, że ceny ropy naftowej mogą osiągnąć 100 dolarów za baryłkę, byłyby niepokojące dla rynków, a inwestorzy wyczekują doniesień o zbliżającym się końcu konfliktu.

Fed wstrzyma się z obniżką stóp procentowych?

Według danych LSEG, inwestorzy spodziewają się, że presja cenowa przesunie obniżkę stóp procentowych o 25 pb. przez Rezerwę Federalną na wrzesień z lipca.

"Perspektywy polityki Rezerwy Federalnej stają się coraz bardziej skomplikowane. Przedłużający się szok energetyczny ograniczyłby elastyczność w zakresie obniżek stóp procentowych, zwłaszcza w przypadku ponownego przyspieszenia inflacji bazowej. To ryzyko jest obecnie uwzględniane w wycenach rynkowych w czasie rzeczywistym” – powiedziała Daniela Hathorn, starsza analityczka rynkowa w Capital.com.

"Mamy wstrząs geopolityczny i wciąż analizujemy go pod kątem jego wpływu na premię za ryzyko dla akcji” – powiedziała Savita Subramanian, dyrektorka ds. strategii ilościowej i akcji amerykańskich w Bank of America Securities w CNBC.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zwyżkują o 6,9 proc. do 79,83 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent rosną o 3,91 proc. do 84,58 USD/b.