Po gwałtownych wzrostach złoto, które od początku roku do października zyskało nawet 61 proc., cena kruszcu spadła z ubiegłomiesięcznego szczytu na poziomie 4381,21 USD i ustabilizowała się nadal na wysokim poziomie. Jednak teraz już nie rośnie.

W tej sytuacji zamożni inwestorzy zaczynają szukać sposobów, jak zarobić za zakupionym wcześniej złocie, które teraz bezproduktywnie leży w skarbcach. Takim sposobem jest leasing kruszcu. Wynajmując sztabki np. jubilerom w zamian za odsetki, podważają reputację złota jako nierentownego aktywa.

CNBC przytacza przykłady dużego zainteresowania dzierżawą sztabek złota. Gaurav Mathur, założyciel SafeGold powiedział CNBC, że firma otrzymuje mnóstwo telefonów od ludzi zainteresowanych taką formą współpracy. Od początku roku wolumen leasingu złota w SafeGold wzrósł z 2 do 40 milionów dolarów.

SafeGold oferuje 2 proc. rentowności z zabezpieczonych umów leasingowych i 4 proc. rentowności z niezabezpieczonych.

Jak działa leasing złota?

Podstawowa logika leasingu złota jest taka sama jak w przypadku pożyczek, z tą różnicą, że aktywa są wyrażone w uncjach, a nie w gotówce.

Inwestorzy dostarczają aktywo, czyli w tym przypadku złoto, platformie leasingowej, która następnie pożycza metal przedsiębiorstwu. Jubiler lub wytwórca, który potrzebuje złota do produkcji biżuterii lub innych elementów, nie musi pożyczać gotówki i ryzykować wahań cen, przy zakupie złoto. Może natomiast sprzedać swoje gotowe produkty po aktualnej cenie złota.

W zamian za wypożyczenie złota pożyczkobiorca płaci ratę leasingową. Natomiast na koniec okresu umowy albo zwraca równoważną ilość metalu, albo odnawia umowę leasingu na kolejny okres.

Zalety leasingu złota

Główną zaletą tego rozwiązania jest eliminacja ryzyka cenowego. Gdyby przedsiębiorcy kupowali złoto za kredyt bankowy, musieliby się zabezpieczyć, inaczej byliby narażeni na wahania ceny kruszcu. Natomiast w sytuacji, gdy nadchodzi czas zwrotu pożyczki (złota), przedsiębiorca odkupuje tę samą ilość sztabek po aktualnych cenach. Zatem nawet jeśli cena kruszcu wzrośnie, to zarówno cena sprzedaży jego wyrobów, jak i koszt spłaty rosną równolegle.

Ryzyko leasingu złota

Niestety, nawet takie rozwiązanie, jak leasing złota niesie ze sobą pewne ryzyko, którego nie ma w przypadku zwykłego przechowywania kruszcu w sejfie. CNBC cytuje wypowiedź John Reade ze Światowej Rady Złota, który powiedział, że pożyczanie złota wiąże się z ryzykiem kontrahenta, który może nie spłaci pożyczki, lub zwrócić złoto o innej czystości niż deklarowana lub pierwotnie wypożyczona próbka. Dlatego pożyczkodawcy powinni sprawdzać wiarygodność kredytową i wiarygodność pożyczkobiorców i działać ze szczególną ostrożnością.

Źródło: CNBC