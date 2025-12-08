Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na I 2026 kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 60,20 USD, wyżej o 0,20 proc.

Reklama

Brent na ICE na II jest wyceniana po 63,87 USD za baryłkę, w górę o 0,19 proc.

Indie wznowiły zakupy rosyjskiej ropy

Inwestorzy na rynkach ropy monitorują informacje o zakupach rosyjskiej ropy przez Indie.

Indyjskie rafinerie, po kilkumiesięcznej przerwie, wznowiły zakupy rosyjskiej ropy, ale po znacznie obniżonej cenie. Rosja zgodziła się na zniżkę wynoszącą 5 USD za baryłkę.

Dwie największe indyjskie rafinerie państwowe - Indian Oil Corp. i Bharat Petroleum - kupiły rosyjską ropę naftową z dostawą na styczeń.

Zakupu nie dokonano jednak bezpośrednio w Rosji, ale przez pośredników nieobjętych sankcjami i po uzyskaniu upustu 5 USD za baryłkę. A jeszcze w październiku Kreml oferował rabat w wysokości 3 USD.

Tymczasem podczas wizyty rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w Indiach w ub. tygodniu oba państwa uzgodniły kwestie dotyczące współpracy gospodarczej oraz partnerstwa strategicznego.

"Indie i Rosja uzgodniły program współpracy ekonomicznej na rzecz rozwoju i dywersyfikacji handlu do 2030 r." – powiedział premier Indii Narendra Modi po spotkaniu z Władimirem Putinem.

Władimir Putin obiecał z kolei "nieprzerwane dostawy paliw" do Indii.

"Rosja jest wiarygodnym dostawcą surowców energetycznych i jest gotowa kontynuować nieprzerwane dostawy paliw do Indii" - zapewnił Putin podczas swojej wizyty w New Delhi.

Ukraina uderza w infrastrukturę naftową

A tymczasem ukraińskie siły obrony uderzyły w Riazańską Rafinerię Ropy Naftowej i Ałczewski Kombinat Metalurgiczny na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu ługańskiego – poinformował w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sztab Generalny doprecyzował, że Riazańska Rafineria, o projektowej mocy przerobowej 17,1 mln ton ropy rocznie, należy do największych przedsiębiorstw naftowych Rosji. Produkuje benzyny A-92/95/98/100, paliwo lotnicze, olej napędowy i inne.

Rafineria jest wykorzystywana do zaopatrywania sił zbrojnych rosyjskich wojsk.

Obawy o globalną nadpodaż surowca

Napięcia związane z dostawami ropy - wg analityków - będą się równoważyć z obawami rynków o globalną nadpodaż surowca, a wyższa podaż ropy z krajów sojuszu OPEC+ i innych producentów - spoza tej grupy - m.in. z USA, Brazylii i Gujany, może przytłoczyć umiarkowany wzrost popytu na surowiec.

W tym tygodniu sytuacja związana z rynkami ropy może się nieco "rozjaśnić", bo swoje comiesięczne raporty na temat rynków paliw przedstawi amerykańska Agencja Informacji Energetycznej, Międzynarodowa Agencja Energetyczna i Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową - OPEC.