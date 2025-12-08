Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na I 2026 kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 60,20 USD, wyżej o 0,20 proc.
Brent na ICE na II jest wyceniana po 63,87 USD za baryłkę, w górę o 0,19 proc.
Indie wznowiły zakupy rosyjskiej ropy
Inwestorzy na rynkach ropy monitorują informacje o zakupach rosyjskiej ropy przez Indie.
Indyjskie rafinerie, po kilkumiesięcznej przerwie, wznowiły zakupy rosyjskiej ropy, ale po znacznie obniżonej cenie. Rosja zgodziła się na zniżkę wynoszącą 5 USD za baryłkę.
Dwie największe indyjskie rafinerie państwowe - Indian Oil Corp. i Bharat Petroleum - kupiły rosyjską ropę naftową z dostawą na styczeń.
Zakupu nie dokonano jednak bezpośrednio w Rosji, ale przez pośredników nieobjętych sankcjami i po uzyskaniu upustu 5 USD za baryłkę. A jeszcze w październiku Kreml oferował rabat w wysokości 3 USD.
Tymczasem podczas wizyty rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w Indiach w ub. tygodniu oba państwa uzgodniły kwestie dotyczące współpracy gospodarczej oraz partnerstwa strategicznego.
"Indie i Rosja uzgodniły program współpracy ekonomicznej na rzecz rozwoju i dywersyfikacji handlu do 2030 r." – powiedział premier Indii Narendra Modi po spotkaniu z Władimirem Putinem.
Władimir Putin obiecał z kolei "nieprzerwane dostawy paliw" do Indii.
"Rosja jest wiarygodnym dostawcą surowców energetycznych i jest gotowa kontynuować nieprzerwane dostawy paliw do Indii" - zapewnił Putin podczas swojej wizyty w New Delhi.
Ukraina uderza w infrastrukturę naftową
A tymczasem ukraińskie siły obrony uderzyły w Riazańską Rafinerię Ropy Naftowej i Ałczewski Kombinat Metalurgiczny na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu ługańskiego – poinformował w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Sztab Generalny doprecyzował, że Riazańska Rafineria, o projektowej mocy przerobowej 17,1 mln ton ropy rocznie, należy do największych przedsiębiorstw naftowych Rosji. Produkuje benzyny A-92/95/98/100, paliwo lotnicze, olej napędowy i inne.
Rafineria jest wykorzystywana do zaopatrywania sił zbrojnych rosyjskich wojsk.
Obawy o globalną nadpodaż surowca
Napięcia związane z dostawami ropy - wg analityków - będą się równoważyć z obawami rynków o globalną nadpodaż surowca, a wyższa podaż ropy z krajów sojuszu OPEC+ i innych producentów - spoza tej grupy - m.in. z USA, Brazylii i Gujany, może przytłoczyć umiarkowany wzrost popytu na surowiec.
W tym tygodniu sytuacja związana z rynkami ropy może się nieco "rozjaśnić", bo swoje comiesięczne raporty na temat rynków paliw przedstawi amerykańska Agencja Informacji Energetycznej, Międzynarodowa Agencja Energetyczna i Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową - OPEC.