Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 63,34 USD, wyżej o 0,72 proc.

Brent na ICE na IV jest wyceniana po 68,19 USD za baryłkę, w dół o 0,67 proc.

Rozmowy USA-Iran

Inwestorzy czekają na wznowienie rozmów pomiędzy USA a Iranem - we wtorek w Genewie odbędzie się druga runda negocjacji Iranu i USA w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

Stronę amerykańską mają reprezentować wysłannik Trumpa Steve Witkoff i zięć oraz doradca prezydenta Jared Kushner, a irańską - szef MSZ Abbas Aragczi.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że będzie "pośrednio zaangażowany" we wtorkowe rozmowy amerykańsko-irańskie w Genewie na temat porozumienia nuklearnego.

Donald Trump ocenił, że Teheran chce zawrzeć umowę w tej sprawie.

"Będę pośrednio zaangażowany w te rozmowy; będą bardzo ważne i zobaczymy, co się wydarzy" - powiedział Donald Trump.

Ocenił, że Iran jest "bardzo twardym negocjatorem".

Prezydent USA wyraził też przekonanie, że Teheran chce zawrzeć umowę. "Myślę, że nie chcą konsekwencji braku porozumienia" - dodał.

USA romadzą siły na Bliskim Wschodzie

USA gromadzą kolejne siły powietrzne i morskie w regionie Bliskiego Wschodu przed rozmowami z Iranem, a tymczasem marynarka wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) rozpoczęła w poniedziałek manewry w strategicznej cieśninie Ormuz.

Ćwiczenia rozpoczęły się w przededniu drugiej rundy negocjacji Iranu i USA na temat irańskiego programu atomowego.

Manewry mają na celu przygotowanie IRGC na potencjalne scenariusze reakcji na zagrożenia militarne w Cieśninie Ormuz – poinformowały irańskie media.

W minionym tygodniu Stany Zjednoczone wysłały w kierunku Iranu lotniskowiec USS Gerald R. Ford z eskortą, wzmacniając obecność wojskową w regionie.

W regionie znajduje się już lotniskowiec USS Abraham Lincoln.

Skala zgromadzonych sił USA w rejonie Zatoki Perskiej zbliża się do poziomu z połowy 2025 roku, kiedy Izrael i USA przeprowadziły operację przeciw irańskiemu programowi nuklearnemu.

Premia za ryzyko geopolityczne

Przez Cieśninę Ormuz przepływa około 20 proc. światowej produkcji ropy naftowej i 20 proc. światowego handlu skroplonego gazu ziemnego (LNG).

"Rynek ropy pozostaje niestabilny z powodu niepewności geopolitycznej" - piszą w rynkowej nocie analitycy ANZ Group Holdings Ltd.

"Jeśli napięcie na Bliskim Wschodzie osłabnie lub zostanie osiągnięty znaczący postęp w sprawie wojny w Ukrainie, premia za ryzyko - obecnie wliczona w ceny ropy naftowej - może szybko zniknąć" - dodają.

W Genewie we wtorek i środę ma odbyć się kolejna runda negocjacji pokojowych - delegacje Ukrainy, Rosji i USA skupią się m.in. na kwestiach terytorialnych - oświadczył w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

"Tym razem planujemy omówienie szerszego spektrum zagadnień, włącznie właśnie z głównymi kwestiami, które dotyczą terytoriów i pozostałych spraw" - powiedział Pieskow.

Rozmowy trójstronne w Szwajcarii odbędą się kilka tygodni po zakończeniu drugiej rundy spotkań delegacji Ukrainy, Rosji i USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Waszyngton wywiera presję na Kijów, namawiając go do ustępstw, o czym w zeszłym tygodniu informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego Biały Dom chce, żeby wojna skończyła się przed latem, a Ukraina przeprowadziła wybory prezydenckie i oddała Rosji Donbas.