Pierwszy spadek od 3 sesji

Ceny ropy spadają po raz pierwszy od 3 sesji po tym, jak minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi ogłosił, że w piątek rano w Omanie rozpoczną się rozmowy z USA o programie nuklearnym Teheranu.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 63,85 USD, niżej o 1,98 proc.

Brent na ICE na IV jest wyceniana po 68,11 USD za baryłkę, w dół o 1,94 proc.

Iran i USA potwierdzą doniesienia o rozpoczęciu rozmów

Informację o rozpoczęciu rozmów potwierdził też jeden z amerykańskich urzędników.

Wcześniej media donosiły o rozdźwięku między USA i Iranem w kwestii miejsca i zakresu rokowań.

Piątkowe spotkanie odbędzie się w stolicy Omanu, Maskacie - dodał Aragczi w serwisie X w środę wieczorem. Podziękował też władzom tego państwa za pomoc w zorganizowaniu rozmów.

Jeszcze w środę media informowały o napięciach przy ustalaniu samej formuły spotkania.

Pierwotnie rozmowy miały się odbyć w Stambule w Turcji, ale Iran naciskał na ich przeniesienie do Omanu, na co według portalu Axios Amerykanie początkowo się zgodzili, ale później zmienili zdanie.

Czego żądają Stany Zjednoczone?

Stany Zjednoczone żądają od Iranu rozmów i ustępstw również w kwestii rozwoju irańskiej broni rakietowej czy wspierania przez ten kraj grup zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

Teheran odmawiał jak dotąd spełnienia tych postulatów. W rozmowach w Stambule miały uczestniczyć także inne państwa regionu.

Groźba interwencji

Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym.

USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Iran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

We wtorek siły zbrojne USA zestrzeliły tam irańskiego drona Shahed-139, który – w ocenie amerykańskich wojskowych – "agresywnie" zbliżył się do lotniskowca USS Abraham Lincoln, znajdującego się na neutralnych wodach Morza Arabskiego.

Na rynku paliw wciąż panuje niepewność

"Teraz, pomimo niedawnej agresywnej retoryki ze strony USA i Iranu, rynki ropy wydają się skupiać na planowanych na piątek rozmowach i możliwości przeprowadzenia działań dyplomatycznych" - powiedział Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV.

"Jednak - jak wyraźnie widać po ostatnich wahaniach cen ropy - na rynku paliw wciąż panuje niepewność co do tego, jak się to wszystko skończy" - podkreślił.

Inwestorzy zwracają też uwagę na prowadzone rozmowy dotyczące porozumienia pokojowego ws. Ukrainy.

W środę zakończyły się rozmowy pokojowe delegacji Ukrainy, USA i Rosji w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W środę główny ukraiński negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow przekazał, że ukraińska delegacja przybyła do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, gdzie rozpoczęła spotkania w formacie trójstronnym – Ukraina, USA i Rosja.

Spotkanie ma być kontynuowane w czwartek – poinformowało w środę biuro ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow informował, że przewidziano spotkanie dwustronne ze stroną amerykańską, reprezentowaną przez Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.

Planowano omówienie zagadnień dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i "pakietu dobrobytu" dla Ukrainy oraz niektórych kwestii dwustronnych.