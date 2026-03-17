Alarm na pskowskim lotnisku. Pożar objął cały poligon

Poligon "Zawelicze" (jednostka wojskowa 07264) znajduje się w lesie nieopodal wsi Kisilewo w obwodzie pskowskim – aż 650 km od granic Ukrainy, ale zaledwie około 30 km od granicy z Estonią.

W nocy z 16 na 17 marca w rejonie bazy pojawiły się ukraińskie drony – w związku z tym zamknięto tymczasowo lotnisko w pobliskim Pskowie. Najprawdopodobniej ich uderzenie wywołało pożar bazy treningowej "Zawelicze", widoczny na zdjęciach z systemu NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System).

Wynika z nich, że żywioł objął zabudowania na terenie poligonu – strzelnice, magazyny, baraki dla żołnierzy – a także połać lasów wokół nich.

Na tym poligonie rutynowo ćwiczą spadochroniarze z elitarnej 76. Dywizji Desantowo-Szturmowej, której macierzysty garnizon znajduje się w pobliskim Pskowie. Niemal dokładnie rok temu – 12 marca 2025 r. – o ich manewrach na tym poligonie informowała kremlowska agencja TASS. Czy w momencie nalotu również trwały tu ćwiczenia? Póki co nie wiadomo.

Oberwały zakłady lotnicze w Starej Russie

Około 180 km na wschód od Kisilewa – w Starej Russie (w obwodzie nowogrodzkim) – znajdują się 123. Lotnicze Zakłady Naprawcze. Specjalizują się w utrzymywaniu i modernizacji wojskowych samolotów transportowych, takich jak Ił-76, Ił-78 czy L-410. Ponadto remontowane są tam również rosyjskie samoloty wczesnego ostrzegania Berijew A-50.

Są szczególnie cenne, ponieważ lotnictwo Putina ma ich zaledwie około 6–7. Według kanałów monitorujących ruch lotniczy dwa z nich mają obecnie znajdować się na terenie zakładów.

W nocy z poniedziałku na wtorek zakłady w Starej Russie zostały zaatakowane przez liczne ukraińskie drony. Aleksander Dronow, gubernator obwodu nowogrodzkiego, ostrzegał przed nimi w nocnych komunikatach.

We wtorek po południu opublikowano pierwsze zdjęcia satelitarne zakładów. Na jednym z hangarów widać wyraźnie trzy ślady po uderzeniach dronów. W jakie maszyny udało im się trafić? Trzeba poczekać na więcej informacji.

Atak na zakłady w Uljanowsku

Dodajmy, że to już kolejna noc, gdy siły ukraińskie uderzają w obiekty związane z samolotami transportowymi. W nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowały zakłady Avistar w Uljanowsku. Produkują one maszyny typu An-124, Ił-76 i powietrzne tankowce Ił-78. W wyniku uderzenia tymczasowo wstrzymały produkcję.