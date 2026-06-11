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Sieć Moya sprzedana. Ma aż 540 stacji w Polsce. Była trzecim graczem na rynku

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 14:41
Nowa stacja MOYA
Sieć stacji Moya sprzedana/Materiały prasowe
Sieć stacji paliw Moya zmieni właściciela. Firma, która ma już 540 stacji w Polsce (pozycja numer trzy), została przejęta przez inwestorów specjalizujących się w energetyce i infrastrukturze. To jedna z największych transakcji na polskim rynku paliw w ostatnim czasie.

Gigantyczna sieć stacji sprzedana

Trzeci największy gracz na polskim rynku paliwowym, po Orlenie i BP, został sprzedany. Sieć stacji benzynowych Moya, licząca 540 punktów, zmieniła właściciela. Poinformował o tym dotychczasowy większościowy udziałowiec – fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI).

– Anwim to znakomity przykład wzrostu, jaki budujemy we współpracy z założycielami i zarządami naszych spółek portfelowych. Wspólnie ponad trzykrotnie powiększyliśmy sieć, ponad czterokrotnie zwiększyliśmy zysk EBITDA i przekształciliśmy spółkę w zintegrowanego gracza gotowego do dalszej ekspansji – powiedział Sebastian Król, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję.

Ze 180 do 540 stacji

EI zainwestował w Anwim (firmę, do której należy marka Moya) w 2018 roku. Wówczas liczba stacji wynosiła 180, a obecnie jest ich 540, co oznacza trzykrotny wzrost. Firma zajmuje się sprzedażą detaliczną i hurtową paliw, a także ich importem i eksportem.

W ostatnim czasie Anwim uruchomił sieć kawiarni, a także rozpoczął instalację około 180 ładowarek do pojazdów elektrycznych.

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Co dalej ze stacjami?

Nowym właścicielem Anwimu (a więc także sieci stacji Moya) zostało konsorcjum Stonepeak oraz Energy Equation Partners (EEP), specjalizujące się w projektach infrastrukturalnych i energetycznych. Jak poinformowano w komunikacie prasowym, przejęcie ma być „impulsem do dalszej ekspansji pod własną marką”.

Anwim podkreśla, że wraz z nowym właścicielem stawia na dalszy rozwój marki Moya, a także ekspansję na nowych obszarach związanych z elektromobilnością i transformacją energetyczną. W kolejnych latach firma chce stać się numerem dwa na polskim rynku detalicznym, ustępując jedynie Orlenowi.

– Dzięki naszej obecności na rynkach europejskich oraz doświadczeniu w zakresie infrastruktury energetycznej i mobilności będziemy mogli realizować wymierne synergie zarówno w obszarze know-how operacyjnego, rozwoju elektromobilności, jak i budowy nowoczesnych usług dla klientów detalicznych. Wspólnie z zespołem Stonepeak jesteśmy zaangażowani w zapewnienie płynnego procesu transformacji i wspieranie dalszych sukcesów Anwim – powiedział Sari Haidar, Investment Partner w Energy Equation Partners, cytowany w komunikacie prasowym.

Kwota transakcji nie została ujawniona. Przejęcie wymaga zgody UOKiK, a procedura uzyskiwania odpowiednich decyzji jest obecnie w toku.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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Tematy: gospodarkapaliwastacja paliw
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