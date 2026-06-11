Gigantyczna sieć stacji sprzedana

Trzeci największy gracz na polskim rynku paliwowym, po Orlenie i BP, został sprzedany. Sieć stacji benzynowych Moya, licząca 540 punktów, zmieniła właściciela. Poinformował o tym dotychczasowy większościowy udziałowiec – fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI).

– Anwim to znakomity przykład wzrostu, jaki budujemy we współpracy z założycielami i zarządami naszych spółek portfelowych. Wspólnie ponad trzykrotnie powiększyliśmy sieć, ponad czterokrotnie zwiększyliśmy zysk EBITDA i przekształciliśmy spółkę w zintegrowanego gracza gotowego do dalszej ekspansji – powiedział Sebastian Król, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję.

Ze 180 do 540 stacji

EI zainwestował w Anwim (firmę, do której należy marka Moya) w 2018 roku. Wówczas liczba stacji wynosiła 180, a obecnie jest ich 540, co oznacza trzykrotny wzrost. Firma zajmuje się sprzedażą detaliczną i hurtową paliw, a także ich importem i eksportem.

W ostatnim czasie Anwim uruchomił sieć kawiarni, a także rozpoczął instalację około 180 ładowarek do pojazdów elektrycznych.

Co dalej ze stacjami?

Nowym właścicielem Anwimu (a więc także sieci stacji Moya) zostało konsorcjum Stonepeak oraz Energy Equation Partners (EEP), specjalizujące się w projektach infrastrukturalnych i energetycznych. Jak poinformowano w komunikacie prasowym, przejęcie ma być „impulsem do dalszej ekspansji pod własną marką”.

Anwim podkreśla, że wraz z nowym właścicielem stawia na dalszy rozwój marki Moya, a także ekspansję na nowych obszarach związanych z elektromobilnością i transformacją energetyczną. W kolejnych latach firma chce stać się numerem dwa na polskim rynku detalicznym, ustępując jedynie Orlenowi.

– Dzięki naszej obecności na rynkach europejskich oraz doświadczeniu w zakresie infrastruktury energetycznej i mobilności będziemy mogli realizować wymierne synergie zarówno w obszarze know-how operacyjnego, rozwoju elektromobilności, jak i budowy nowoczesnych usług dla klientów detalicznych. Wspólnie z zespołem Stonepeak jesteśmy zaangażowani w zapewnienie płynnego procesu transformacji i wspieranie dalszych sukcesów Anwim – powiedział Sari Haidar, Investment Partner w Energy Equation Partners, cytowany w komunikacie prasowym.

Kwota transakcji nie została ujawniona. Przejęcie wymaga zgody UOKiK, a procedura uzyskiwania odpowiednich decyzji jest obecnie w toku.