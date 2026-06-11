Forsal logo

Wspólna akcja służb. Zatrzymano prawie 2 tys. osób poszukiwanych listami gończymi

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:46
Wspólna akcja służb. Zatrzymano prawie 2 tys. osób poszukiwanych listami gończymi
Wspólna akcja służb. Zatrzymano prawie 2 tys. osób poszukiwanych listami gończymi/Materiały prasowe
Funkcjonariusze policji i Straży Granicznej zatrzymali prawie 2 tys. osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia oraz 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. Wspólną akcję przeprowadzono 8 i 9 czerwca.

Zatrzymano prawie 2 tys. poszukiwanych listami gończymi

We wspólnej akcji brało udział 24 503 funkcjonariuszy policji i 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Celem akcji było zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury.

Podczas działań funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu i zatrzymali 1 952 osoby, wśród których znaleźli się nie tylko obywatele Polski, ale również 169 obcokrajowców poszukiwanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. W 117 przypadkach byli to obywatele Ukrainy, w 12 - Gruzji, w 6 - Białorusi, 2 - Mołdawii, 1 - Rosji oraz 31 obywateli innych państw.

Policjanci zatrzymali także 4 poszukiwane na podstawie europejskich nakazów aresztowania i czerwonych not Interpolu.

Zobacz również

Kogo zatrzymała policja?

Jak informuje Komenda Główna Policji, podczas działań zatrzymano osoby poszukiwane za najcięższe przestępstwa m.in. za zgwałcenie, za przestępstwa narkotykowe, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychoaktywnych.

Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. skazany na 4 lata pozbawienia wolności obywatel Polski. Mężczyzna poszukiwany jest przez sąd karny w Bayonne we Francji za przemyt 133 kg marihuany przez granicę francusko-hiszpańską.

Policja zatrzymała również obywatela Ukrainy, poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez stronę niemiecką za udział w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z organizowaniem i ułatwianiem nielegalnego przekraczania granic obywatelom państw trzecich.

Zobacz również

Straż Graniczna zatrzymała 140 osób

Jednym z celów akcji było także sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju. W ramach akcji funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili ponad 1,2 tys. kontroli legalności pobytu obcokrajowców. Wśród wylegitymowanych osób największą grupę stanowili obywatele Ukrainy – ponad 520 osób, Kolumbii – blisko 170 osób oraz Gruzji – ponad 80 osób.

Skutkowało to zatrzymaniem blisko 140 osób, a także wszczęciem prawie 90 postępowań o zobowiązanie cudzoziemców do powrotu. W ponad 70 przypadkach powodem był nielegalny pobyt, w 15 zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Działania objęły teren całego kraju i pokazały skalę i intensysłużby Straż Graniczna konsekwentnie reaguje na naruszenia przepisów pobytowych, dbając o porządek prawny i bezpieczeństwo państwa – oceniła Straż Graniczna.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWspólna akcja służb. Zatrzymano prawie 2 tys. osób poszukiwanych listami gończymi »
Tematy: Straż granicznasłużbypolicjazatrzymanie
Powiązane
Szef MSWiA Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Posłowie zadecydowali
Szef MSWiA Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Posłowie zadecydowali
Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt
Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt
Ważne zmiany w Straży Granicznej. Nowy podział terytorialny od 2026 roku?
Ważne zmiany w Straży Granicznej. Nowy podział terytorialny od 2026 roku?
Zobacz
|
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport wskazuje, gdzie idzie główne uderzenie
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport wskazuje, gdzie idzie główne uderzenie
Senior w samochodzie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Policzyliśmy koszt lotu trzech F-35 nad Polską. Ta kwota zwala z nóg
Policzyliśmy koszt lotu trzech F-35 nad Polską. Ta kwota zwala z nóg
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj