Wspólna akcja służb. Zatrzymano prawie 2 tys. osób poszukiwanych listami gończymi

Zatrzymano prawie 2 tys. poszukiwanych listami gończymi

We wspólnej akcji brało udział 24 503 funkcjonariuszy policji i 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Celem akcji było zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury.

‼️ Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia oraz 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie, zatrzymali funkcjonariusze @PolskaPolicja we współpracy ze @Straz_Graniczna. To kolejna taka akcja służb w tym roku. pic.twitter.com/U1T0xJwDXu — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) June 11, 2026 Rozwiń

Podczas działań funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu i zatrzymali 1 952 osoby, wśród których znaleźli się nie tylko obywatele Polski, ale również 169 obcokrajowców poszukiwanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. W 117 przypadkach byli to obywatele Ukrainy, w 12 - Gruzji, w 6 - Białorusi, 2 - Mołdawii, 1 - Rosji oraz 31 obywateli innych państw.

Policjanci zatrzymali także 4 poszukiwane na podstawie europejskich nakazów aresztowania i czerwonych not Interpolu.

Kogo zatrzymała policja?

Jak informuje Komenda Główna Policji, podczas działań zatrzymano osoby poszukiwane za najcięższe przestępstwa m.in. za zgwałcenie, za przestępstwa narkotykowe, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychoaktywnych.

Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. skazany na 4 lata pozbawienia wolności obywatel Polski. Mężczyzna poszukiwany jest przez sąd karny w Bayonne we Francji za przemyt 133 kg marihuany przez granicę francusko-hiszpańską.

Policja zatrzymała również obywatela Ukrainy, poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez stronę niemiecką za udział w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z organizowaniem i ułatwianiem nielegalnego przekraczania granic obywatelom państw trzecich.

Straż Graniczna zatrzymała 140 osób

Jednym z celów akcji było także sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju. W ramach akcji funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili ponad 1,2 tys. kontroli legalności pobytu obcokrajowców. Wśród wylegitymowanych osób największą grupę stanowili obywatele Ukrainy – ponad 520 osób, Kolumbii – blisko 170 osób oraz Gruzji – ponad 80 osób.

Skutkowało to zatrzymaniem blisko 140 osób, a także wszczęciem prawie 90 postępowań o zobowiązanie cudzoziemców do powrotu. W ponad 70 przypadkach powodem był nielegalny pobyt, w 15 zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.