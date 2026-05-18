Ważne zmiany w Straży Granicznej. Nowy podział terytorialny od 2026 roku?

dzisiaj, 13:44
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia, który zmienia podział terytorialny oddziałów Straży Granicznej. Zmiany mają zacząć obowiązywać 14 dni po przyjęciu rozporządzenia, które na razie jest na etapie uzgodnień.

Nowy podział terytorialny Straży Granicznej

Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji w ubiegłym tygodniu. Zakłada on zmiany w zasięgu terytorialnym dwóch oddziałów Straży Granicznej.

Zgodnie z nim Nadbużański Oddział Straży Granicznej przejmie od Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej obszary miasta powiatowego Siedlce oraz z powiatu siedleckiego gmin: Korczew, Przesmyki, Mordy, Zbuczyn, Wiśniew, Siedlce, Suchożebry, Paprotnia.

Docelowo zmiana ma pozwolić na racjonalną rozbudowę na wskazanym obszarze struktur organizacyjnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o charakterze aglomeracyjnym, pozwalających na zwiększenie w tym rejonie skuteczności w przeciwdziałaniu naruszaniu przepisów migracyjnych oraz zwiększeniu kontroli zatrudnienia cudzoziemców w Polsce – wyjaśnia MSWiA.

W ocenie MSWiA, zmiana terytorialnych zasięgów oddziałów SG pozwoli na większe skupienie sił i środków Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na aglomeracji warszawskiej. Jak przypomina resort, Warszawa cały czas jest miejscem o dużej liczbie ujawnianych czynów związanych z naruszaniem przepisów regulujących tematykę migracyjną.

Co jeszcze zmienia projekt rozporządzenia MSWiA?

Projektowane regulacje wyjaśniają też kwestie organizacyjne związane z przekazaniem części kompetencji między oddziałami. Chodzi o zapewnienie ciągłości działań na obszarach, które zostają przeniesione do innego oddziału SG. Zgodnie z projektem, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przejmuje i prowadzi wszystkie wszczęte i niezakończone sprawy z przejmowanego obszaru.

Kiedy wejdzie w życie nowe rozporządzenie, przestaną obowiązywać dwa akty: rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Oddziały Straży Granicznej w Polsce

W Polsce działa 9 oddziałów Straży Granicznej. Zgodnie z projektem będą one obejmować:

  1. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu, obejmujący województwo podkarpackie;
  2. Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, obejmujący województwa: małopolskie oraz świętokrzyskie;
  3. Morski Oddział Straży Granicznej imienia płk. Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku, obejmujący województwa: pomorskie, zachodniopomorskie oraz wchodzące w skład województwa warmińsko-mazurskiego: powiat elbląski, miasto na prawach powiatu Elbląg oraz gminę Frombork z powiatu braniewskiego, a także polskie obszary morskie określone w odrębnych przepisach;
  4. Nadbużański Oddział Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie, obejmujący województwo lubelskie oraz wchodzące w skład województwa mazowieckiego: powiat łosicki, miasto na prawach powiatu Siedlce oraz gminy z powiatu siedleckiego: Korczew, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Suchożebry, Wiśniew i Zbuczyn;
  5. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, obejmujący województwa: dolnośląskie, lubuskie oraz wielkopolskie;
  6. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie oraz mazowieckie z wyłączeniem: powiatu łosickiego, miasta na prawach powiatu Siedlce oraz gmin z powiatu siedleckiego: Korczew, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Suchożebry, Wiśniew i Zbuczyn;
  7. Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku, obejmujący województwo podlaskie;
  8. Śląski Oddział Straży Granicznej imienia nadkomisarza Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu, obejmujący województwa: opolskie oraz śląskie;
  9. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie, obejmujący województwo warmińsko-mazurskie z wyłączeniem: powiatu elbląskiego, miasta na prawach powiatu Elbląg oraz gminy Frombork z powiatu braniewskiego, a także morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego.
