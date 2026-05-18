Nowy podział terytorialny Straży Granicznej
Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji w ubiegłym tygodniu. Zakłada on zmiany w zasięgu terytorialnym dwóch oddziałów Straży Granicznej.
Zgodnie z nim Nadbużański Oddział Straży Granicznej przejmie od Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej obszary miasta powiatowego Siedlce oraz z powiatu siedleckiego gmin: Korczew, Przesmyki, Mordy, Zbuczyn, Wiśniew, Siedlce, Suchożebry, Paprotnia.
Docelowo zmiana ma pozwolić na racjonalną rozbudowę na wskazanym obszarze struktur organizacyjnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o charakterze aglomeracyjnym, pozwalających na zwiększenie w tym rejonie skuteczności w przeciwdziałaniu naruszaniu przepisów migracyjnych oraz zwiększeniu kontroli zatrudnienia cudzoziemców w Polsce – wyjaśnia MSWiA.
W ocenie MSWiA, zmiana terytorialnych zasięgów oddziałów SG pozwoli na większe skupienie sił i środków Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na aglomeracji warszawskiej. Jak przypomina resort, Warszawa cały czas jest miejscem o dużej liczbie ujawnianych czynów związanych z naruszaniem przepisów regulujących tematykę migracyjną.
Co jeszcze zmienia projekt rozporządzenia MSWiA?
Projektowane regulacje wyjaśniają też kwestie organizacyjne związane z przekazaniem części kompetencji między oddziałami. Chodzi o zapewnienie ciągłości działań na obszarach, które zostają przeniesione do innego oddziału SG. Zgodnie z projektem, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przejmuje i prowadzi wszystkie wszczęte i niezakończone sprawy z przejmowanego obszaru.
Kiedy wejdzie w życie nowe rozporządzenie, przestaną obowiązywać dwa akty: rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.
Oddziały Straży Granicznej w Polsce
W Polsce działa 9 oddziałów Straży Granicznej. Zgodnie z projektem będą one obejmować:
- Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu, obejmujący województwo podkarpackie;
- Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, obejmujący województwa: małopolskie oraz świętokrzyskie;
- Morski Oddział Straży Granicznej imienia płk. Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku, obejmujący województwa: pomorskie, zachodniopomorskie oraz wchodzące w skład województwa warmińsko-mazurskiego: powiat elbląski, miasto na prawach powiatu Elbląg oraz gminę Frombork z powiatu braniewskiego, a także polskie obszary morskie określone w odrębnych przepisach;
- Nadbużański Oddział Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie, obejmujący województwo lubelskie oraz wchodzące w skład województwa mazowieckiego: powiat łosicki, miasto na prawach powiatu Siedlce oraz gminy z powiatu siedleckiego: Korczew, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Suchożebry, Wiśniew i Zbuczyn;
- Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, obejmujący województwa: dolnośląskie, lubuskie oraz wielkopolskie;
- Nadwiślański Oddział Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie oraz mazowieckie z wyłączeniem: powiatu łosickiego, miasta na prawach powiatu Siedlce oraz gmin z powiatu siedleckiego: Korczew, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Suchożebry, Wiśniew i Zbuczyn;
- Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku, obejmujący województwo podlaskie;
- Śląski Oddział Straży Granicznej imienia nadkomisarza Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu, obejmujący województwa: opolskie oraz śląskie;
- Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie, obejmujący województwo warmińsko-mazurskie z wyłączeniem: powiatu elbląskiego, miasta na prawach powiatu Elbląg oraz gminy Frombork z powiatu braniewskiego, a także morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego.