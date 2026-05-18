Nowy podział terytorialny Straży Granicznej

Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji w ubiegłym tygodniu. Zakłada on zmiany w zasięgu terytorialnym dwóch oddziałów Straży Granicznej.

Zgodnie z nim Nadbużański Oddział Straży Granicznej przejmie od Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej obszary miasta powiatowego Siedlce oraz z powiatu siedleckiego gmin: Korczew, Przesmyki, Mordy, Zbuczyn, Wiśniew, Siedlce, Suchożebry, Paprotnia.

Docelowo zmiana ma pozwolić na racjonalną rozbudowę na wskazanym obszarze struktur organizacyjnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o charakterze aglomeracyjnym, pozwalających na zwiększenie w tym rejonie skuteczności w przeciwdziałaniu naruszaniu przepisów migracyjnych oraz zwiększeniu kontroli zatrudnienia cudzoziemców w Polsce – wyjaśnia MSWiA.

W ocenie MSWiA, zmiana terytorialnych zasięgów oddziałów SG pozwoli na większe skupienie sił i środków Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na aglomeracji warszawskiej. Jak przypomina resort, Warszawa cały czas jest miejscem o dużej liczbie ujawnianych czynów związanych z naruszaniem przepisów regulujących tematykę migracyjną.

Co jeszcze zmienia projekt rozporządzenia MSWiA?

Projektowane regulacje wyjaśniają też kwestie organizacyjne związane z przekazaniem części kompetencji między oddziałami. Chodzi o zapewnienie ciągłości działań na obszarach, które zostają przeniesione do innego oddziału SG. Zgodnie z projektem, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przejmuje i prowadzi wszystkie wszczęte i niezakończone sprawy z przejmowanego obszaru.

Kiedy wejdzie w życie nowe rozporządzenie, przestaną obowiązywać dwa akty: rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Oddziały Straży Granicznej w Polsce

W Polsce działa 9 oddziałów Straży Granicznej. Zgodnie z projektem będą one obejmować: