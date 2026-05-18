Widmo kryzysu energetycznego wraca? Ropa mocno w górę

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 09:01
Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach rosną na początku nowego tygodnia. Stany Zjednoczone i Iran nadal nie mogą dojść do porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie i ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz. Prezydent USA Donald Trump wyraził swoje rozczarowanie sytuacją - informują maklerzy.

Ceny ropy naftowej 18 maja

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 107,68 USD - wyżej o 2,14 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 111,24 USD za baryłkę, w górę o 1,81 proc., po zwyżce w ub. tygodniu o prawie 8 proc. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie Brent zdrożała o ok. 50 proc.

Ropa drożeje na świecie, bo nie widać szans na szybkie zawarcie porozumienia pomiędzy USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

USA wznowi ataki na Iran?

Prezydent USA Donald Trump w niedzielę wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy, bo w przeciwnym razie "nic z niego nie zostanie".

"Czas ucieka Iranowi i niech lepiej się ruszą, SZYBKO, albo nic z nich nie zostanie. CZAS UCIEKA!" - napisał Donald Trump na Truth Social.

W ostatnich dniach amerykański prezydent sugerował, że może wznowić bombardowanie Iranu.

W piątek Donald Trump potwierdził, że odrzucił ostatnią propozycję porozumienia Iranu; powtórzył, że Iran musi przekazać swoje zapasy wzbogaconego uranu, albo USA same je wezmą.

Prezydent USA wyraził jednocześnie gotowość do zaakceptowania rozwiązania, które polegałoby na wstrzymaniu przez Iran wzbogacania uranu na 20 lat, lecz zaznaczył, że konieczne są "prawdziwe" gwarancje. Iran miał zaoferować krótsze, 12-letnie moratorium.

Portal Axios podaje, że prezydent USA ma we wtorek odbyć spotkanie na temat możliwego wznowienia ataków na Iran.

Rośnie zagrożenie w regionie. Płonie elektrownia jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Tymczasem atak dronów spowodował pożar w elektrowni jądrowej Barakah na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W niedzielę trzy bezzałogowe statki powietrzne wleciały w przestrzeń powietrzną tego kraju. Dwa z nich przechwycono, natomiast trzeci uderzył w generator elektryczny poza wewnętrznym obwodem elektrowni jądrowej Barakah w regionie Al Dhafra.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że nie odnotowano zwiększonego promieniowania radioaktywnego.

MAEA podała, powołując się na lokalne władze, że po ataku poziom promieniowania w elektrowni pozostał w normie.

"MAEA uważnie śledzi sytuację i pozostaje w stałym kontakcie z władzami ZEA, gotowa udzielić pomocy w razie potrzeby" – poinformował agenda ONZ odpowiedzialna za nadzór nuklearny.

ZEA wielokrotnie padały ofiarą ataków z użyciem rakiet i dronów podczas trwającej od 28 lutego wojny izraelsko-amerykańskiego z Iranem, w której od 8 kwietnia formalnie obowiązuje zawieszenie broni.

Chiny oferują pomoc w zakończeniu konfliktu?

W ub. tygodniu prezydent USA Donald Trump rozmawiał tymczasem z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Donald Trump powiedział telewizji Fox News, że podczas spotkania w Pekinie Xi zaoferował mu pomoc w zakończeniu wojny z Iranem. Xi miał też obiecać, że nie wyśle broni Iranowi.

"Prezydent Xi chciałby, żeby doszło do porozumienia. Chciałby, żeby doszło do porozumienia. I zaoferował, powiedział: +Jeśli mogę w jakikolwiek sposób pomóc, to chętnie bym pomógł+” – przekazał Donald Trump.

"Każdy, kto kupuje tak dużo ropy, oczywiście ma z nimi jakieś powiązania, ale (Xi) powiedział: +Chciałbym pomóc, jeśli mogę w jakikolwiek sposób pomóc+. Chciałby, żeby cieśnina Ormuz została otwarta" – relacjonował Donald Trump.

Putin wybiera się do Pekinu

Tymczasem Kreml ogłosił w sobotę, że 19-20 maja przywódca Rosji Władimir Putin złoży wizytę w Pekinie i spotka się z przywódcą Chin. Zapowiedź padła niecałą dobę po tym, gdy wizytę w stolicy Chin zakończył prezydent Donald Trump.

Dwudniowa wizyta Putina zbiegnie się z 25. rocznicą chińsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni z 2001 roku.

Przywódcy Chin i Rosji mają rozmawiać o dwustronnych relacjach oraz "kluczowych kwestiach międzynarodowych i regionalnych".

W sobotę do Teheranu przybył z kolei minister spraw wewnętrznych Pakistanu Moshin Naqvi i spotkał się ze swoim irańskim odpowiednikiem - podała agencja Tasmin.

Obaj oficjele rozmawiali o stosunkach dwustronnych i perspektywach wznowienia negocjacji pokojowych pomiędzy USA a Iranem, w których Pakistan był wcześniej głównym mediatorem.

Źródło: PAP
