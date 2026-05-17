Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane z pomocy społecznej, które służy zaspokojeniu doraźnej potrzeby bytowej. Zazwyczaj przyznawane jest jednorazowo na określony cel, jednak w przypadku osób o niskich dochodach nierzadka jest sytuacja, gdy co miesiąc składany jest nowy wniosek dotyczący tej samej potrzeby. Tak jest np. w przypadku leków, które muszą być przyjmowane stale.

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej mogłyby skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i uprościć procedury.

Czym jest zasiłek celowy i kiedy zostanie przyznany?

Zasiłek celowy jest świadczeniem z pomocy społecznej przyznawanym na ściśle określony cel: może to być w szczególności zakup leków, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku codziennego, opału, odzieży czy sfinansowanie pilnych napraw domowych. By go otrzymać, trzeba spełniać ściśle określone kryterium dochodowe:

dla osoby samotnie gospodarującej: 1010 zł,

dla osoby w rodzinie: 823 zł.

Ważne W uzasadnionych przypadkach specjalny zasiłek celowy może zostać przyznany również osobie, która nie spełnia kryterium dochodowego. Może to być również zasiłek, który w części lub w całości trzeba będzie zwrócić lub taki, który przyznawany jest bezzwrotnie.

Nie ma stałej wysokości zasiłku celowego: kwota zależy od potrzeby a także środków, jakimi dysponuje MOPS. Osoby w szczególnie trudnej sytuacji finansowej wielokrotnie otrzymują więc zasiłki na te same potrzeby. Każdorazowo potrzebne jest złożenie wniosku, w ciągu 14 dni (w sprawach pilnych szybciej) przeprowadzany jest wywiad środowiskowy. Projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej przewiduje uproszczenie procedur tak, by zasiłek celowy mógł być przyznawany nawet na 12 miesięcy, a wypłata środków następowała w transzach.

Warto przy tym pamiętać, że zasiłek celowy ma charakter uznaniowy: nie musi zostać przyznany, nawet jeśli kryterium dochodowe zostanie spełnione.

Zmiany w pomocy społecznej w 2027 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej, te mogłyby zacząć obowiązywać już w przyszłym roku. Jedną z proponowanych zmian jest ta zakładająca uproszczenie całej procedury przyznawania zasiłku celowego. Chodzi o to, by w sytuacji, gdy zasiłek celowy przyznawany jest cyklicznie (np. w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych czy zakupu leków), nie było konieczności składania wniosku co miesiąc.

Zgodnie z nowelizacją wystarczyłoby złożyć jeden wniosek, ten mógłby zostać przyznany na cały rok, a wsparcie wypłacane regularnie w określonej kwocie odpowiadającej potrzebie lub w części ją pokrywającej.