Forsal logo

Projekt zmian w pomocy społecznej. Znany zasiłek wypłacany nie jednorazowo, a w transzach

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 15:00
pieniądze, zasiłek celowy
Zasiłek celowy - zmiany w ustawie o pomocy społecznej w 2027 roku/Shutterstock
Obecnie zasiłek celowy ma charakter uznaniowy, jest przyznawany jednorazowo, nawet jeśli potrzeba powtarza się. Proponowane przez resort rodziny zmiany mają na celu uproszczenie całej procedury tak, by zasiłek celowy mógł zostać przyznany na cały rok i wypłacany w comiesięcznych transzach.

Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane z pomocy społecznej, które służy zaspokojeniu doraźnej potrzeby bytowej. Zazwyczaj przyznawane jest jednorazowo na określony cel, jednak w przypadku osób o niskich dochodach nierzadka jest sytuacja, gdy co miesiąc składany jest nowy wniosek dotyczący tej samej potrzeby. Tak jest np. w przypadku leków, które muszą być przyjmowane stale.

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej mogłyby skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i uprościć procedury.

Czym jest zasiłek celowy i kiedy zostanie przyznany?

Zasiłek celowy jest świadczeniem z pomocy społecznej przyznawanym na ściśle określony cel: może to być w szczególności zakup leków, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku codziennego, opału, odzieży czy sfinansowanie pilnych napraw domowych. By go otrzymać, trzeba spełniać ściśle określone kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej: 1010 zł,
  • dla osoby w rodzinie: 823 zł.

Ważne

W uzasadnionych przypadkach specjalny zasiłek celowy może zostać przyznany również osobie, która nie spełnia kryterium dochodowego. Może to być również zasiłek, który w części lub w całości trzeba będzie zwrócić lub taki, który przyznawany jest bezzwrotnie.

Nie ma stałej wysokości zasiłku celowego: kwota zależy od potrzeby a także środków, jakimi dysponuje MOPS. Osoby w szczególnie trudnej sytuacji finansowej wielokrotnie otrzymują więc zasiłki na te same potrzeby. Każdorazowo potrzebne jest złożenie wniosku, w ciągu 14 dni (w sprawach pilnych szybciej) przeprowadzany jest wywiad środowiskowy. Projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej przewiduje uproszczenie procedur tak, by zasiłek celowy mógł być przyznawany nawet na 12 miesięcy, a wypłata środków następowała w transzach.

Warto przy tym pamiętać, że zasiłek celowy ma charakter uznaniowy: nie musi zostać przyznany, nawet jeśli kryterium dochodowe zostanie spełnione.

Te choroby mogą uprawniać do renty. Chorujesz? ZUS co miesiąc może ci wypłacić ponad 1900 zł
Te choroby mogą uprawniać do renty. Chorujesz? ZUS co miesiąc może ci wypłacić ponad 1900 zł

Zmiany w pomocy społecznej w 2027 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej, te mogłyby zacząć obowiązywać już w przyszłym roku. Jedną z proponowanych zmian jest ta zakładająca uproszczenie całej procedury przyznawania zasiłku celowego. Chodzi o to, by w sytuacji, gdy zasiłek celowy przyznawany jest cyklicznie (np. w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych czy zakupu leków), nie było konieczności składania wniosku co miesiąc.

Zgodnie z nowelizacją wystarczyłoby złożyć jeden wniosek, ten mógłby zostać przyznany na cały rok, a wsparcie wypłacane regularnie w określonej kwocie odpowiadającej potrzebie lub w części ją pokrywającej.

Podstawa prawa

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Projekt z dnia 26 marca 2026 r.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraProjekt zmian w pomocy społecznej. Znany zasiłek wypłacany nie jednorazowo, a w transzach »
Tematy: zasiłki MOPSzasiłek celowyZasiłki celowe i okresowe
Powiązane
S1, trasa drogowa na Śląsku
To najpiękniejsza droga w Polsce. Kierowcy pojadą nią na wakacje do Chorwacji
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Jest decyzja
odwołanie, kary, trawa, zezwolenie, studnia, woda
Zakaz swobodnego korzystania ze studni. Nie użyjesz jej do podlania trawy ani w gospodarstwie domowym, jeśli przekroczysz limit
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Zobacz
|
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Polska naciska na sąsiada. Chce powiększyć terytorium o nowe ziemie
Polska naciska na sąsiada. Chce powiększyć terytorium o nowe ziemie
Niedziela handlowa 17.05.2026: sklepy otwarte 17 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 17.05.2026: sklepy otwarte 17 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
odwołanie, kary, trawa, zezwolenie, studnia, woda
Zakaz swobodnego korzystania ze studni. Nie użyjesz jej do podlania trawy ani w gospodarstwie domowym, jeśli przekroczysz limit
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Jest decyzja
pieniądze, 800 plus, likwidacja PIT
Zamiast 800 plus likwidacja PIT dla wszystkich. Szykuje się rewolucja?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj