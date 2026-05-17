Zakupy gdy niedziela handlową nie jest i nie wszystkie sklepy otwarte. Żabka czynna w niedzielę z zakazem handlu: w jakich godzinach

Zbigniew Biskupski
dzisiaj, 10:47
Sklepy czynne w niedzielę 17.05.2026 objętą zakazem handlu
W jakich godzinach otwarta jest Żabka w niedzielę 17.05.2026 r. objętą zakazem handlu/Shutterstock
Sklepy z logo Żabka muszą, jak wszystkie inne, stosować się do przepisów ustawy o zakazie handlu w niedzielę, ale sieć znalazła na to legalny, skuteczny i funkcjonujący od dawna sposób. Dzięki temu dziś w niedzielę 17.05.2026, która jest niedzielą objętą zakazem handlu, w sklepach sieci Żabka zrobimy zakupy bez trudu. W jakich godzinach czynne są sklepy Żabki w niedzielę z zakazem handlu?

Tajemnica sklepów sieci Żabka czynnych w każdą niedzielę jest łatwa do rozszyfrowania. Sieć jest bowiem układanką tysięcy sklepów, które formalnie są oddzielnymi firmami-przedsiębiorstwami. Z formalnego punktu widzenia są więc one prywatnymi sklepami pojedynczych kupców jak inne małe sklepy osiedlowe czy wiejskie.
Jeśli więc w niedzielę nie zatrudniają pracowników – a łatwo to osiągnąć nawet w dużych placówkach poprzez pracę w niedzielę wyłącznie właściciela lub właścicieli działających jako wspólnicy, wspieranych przez rodziny.

Sklepy Żabka czynne w niedzielę 17.05.2026 roku: w jakich godzinach

W miastach i na ruchliwych osiedlach w każdą niedzielę sklepy Żabka są czynne praktycznie przez cały dzień, tylko nieznacznie krócej niż w dni powszednie i soboty. 17.05.2026 r., w niedzielę objętą zakazem handlu, otworzyły się zwykle o 9.00 rano – gdy w inne dni pierwsi klienci witani są trzy godziny wcześniej o 6.00., a zamkną się o 21.00 lub o 22.00 czyli godzinę-dwie szybciej niż w dzień powszedni.
Choć to sieć, o godzinach pracy decyduje właściciel konkretnego sklepu. Nie musimy jednak pamiętać godzin otwarcia, o ile tylko korzystamy z internetu, choćby w smartfonie. Na stronie internetowej zabka.pl znajdziemy bez trudu sklep, w którym chcemy zrobić zakupy oraz informację o godzinach, w jakich jest on czynny.

Sklepy Żabka w niedzielę 17.05.2026: co można kupić, jakie promocje

W niedzielę oferta sklepów spod znaku Żabki nie tylko nie różni się od tej w dni powszednie, ale nawet wzbogacona jest w specjalne promocje – weekendowe, a nawet tylko na samą niedzielę.
Od dawna atutem sklepów z tej sieci jest dostępne non stop świeże pieczywo, co zwłaszcza w niedzilę, szczególnie przy niezapowiedzianych gościach, jest niezwykle ważne.

W niedzielę 17.05.2026 r. i przez cały ten weekend pieczywo jest dodatkowo w promocji weekendowej: maksi bułka w mini cenie. Trzy rodzaje pieczywa, bułki: grahamka, kajzerka i pułka z dynią, są co prawda w standardowej cenie, ale w rozmiarach XXL.
Weekendowa promocja dotyczy w te dni także lodów i napojów. W promocyjnych cenach są też produkty objęte obniżonymi cenami przez określony czas, a promocje obejmują praktycznie wszystkie kategorie artykułów spożywczych: poza pieczywem są to owoce i warzywa, paczkowane wędliny, jogurty i sera, jajka i właściwie wszystko co potrzebne jest do normalnego funkcjonowania w kuchni.

