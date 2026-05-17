Tajemnica sklepów sieci Żabka czynnych w każdą niedzielę jest łatwa do rozszyfrowania. Sieć jest bowiem układanką tysięcy sklepów, które formalnie są oddzielnymi firmami-przedsiębiorstwami. Z formalnego punktu widzenia są więc one prywatnymi sklepami pojedynczych kupców jak inne małe sklepy osiedlowe czy wiejskie.

Jeśli więc w niedzielę nie zatrudniają pracowników – a łatwo to osiągnąć nawet w dużych placówkach poprzez pracę w niedzielę wyłącznie właściciela lub właścicieli działających jako wspólnicy, wspieranych przez rodziny.

Sklepy Żabka czynne w niedzielę 17.05.2026 roku: w jakich godzinach

W miastach i na ruchliwych osiedlach w każdą niedzielę sklepy Żabka są czynne praktycznie przez cały dzień, tylko nieznacznie krócej niż w dni powszednie i soboty. 17.05.2026 r., w niedzielę objętą zakazem handlu, otworzyły się zwykle o 9.00 rano – gdy w inne dni pierwsi klienci witani są trzy godziny wcześniej o 6.00., a zamkną się o 21.00 lub o 22.00 czyli godzinę-dwie szybciej niż w dzień powszedni.

Choć to sieć, o godzinach pracy decyduje właściciel konkretnego sklepu. Nie musimy jednak pamiętać godzin otwarcia, o ile tylko korzystamy z internetu, choćby w smartfonie. Na stronie internetowej zabka.pl znajdziemy bez trudu sklep, w którym chcemy zrobić zakupy oraz informację o godzinach, w jakich jest on czynny.

Sklepy Żabka w niedzielę 17.05.2026: co można kupić, jakie promocje

W niedzielę oferta sklepów spod znaku Żabki nie tylko nie różni się od tej w dni powszednie, ale nawet wzbogacona jest w specjalne promocje – weekendowe, a nawet tylko na samą niedzielę.

Od dawna atutem sklepów z tej sieci jest dostępne non stop świeże pieczywo, co zwłaszcza w niedzilę, szczególnie przy niezapowiedzianych gościach, jest niezwykle ważne.

W niedzielę 17.05.2026 r. i przez cały ten weekend pieczywo jest dodatkowo w promocji weekendowej: maksi bułka w mini cenie. Trzy rodzaje pieczywa, bułki: grahamka, kajzerka i pułka z dynią, są co prawda w standardowej cenie, ale w rozmiarach XXL.

Weekendowa promocja dotyczy w te dni także lodów i napojów. W promocyjnych cenach są też produkty objęte obniżonymi cenami przez określony czas, a promocje obejmują praktycznie wszystkie kategorie artykułów spożywczych: poza pieczywem są to owoce i warzywa, paczkowane wędliny, jogurty i sera, jajka i właściwie wszystko co potrzebne jest do normalnego funkcjonowania w kuchni.