Forsal logo

Zasiłek dla bezrobotnych w górę. Można go będzie pobierać nawet przez rok

Beata Jasina-Wojtalak
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 18:15
Zasiłek dla bezrobotnych/Shutterstock
1 czerwca 2026 wzrasta kwota zasiłku dla bezrobotnych. Jego wysokość zależy przede wszystkim od stażu pracy, najwyższy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje w czasie pierwszych 3 miesięcy. Oto kwoty brutto i netto zasiłku dla bezrobotnych w czasie pierwszych 90 dni i po 90 dniach. Kto może pobierać zasiłek dla bezrobotnych nawet przez 12 miesięcy?

Zasiłek dla bezrobotnych to jedno z fundamentalnych świadczeń polityki socjalnej. Choć aktualnie Polska jest na czele państw z najniższym bezrobociem w UE, jednocześnie dane z rynku nie napawają optymizmem: w razie utraty pracy coraz trudniej znaleźć nową, liczba ofert zatrudnienia już od roku spada. To sprawia, że zasiłek dla bezrobotnych może stać się podstawą zabezpieczenia domowego budżetu w trakcie poszukiwania pracy.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie powinna być zbyt wysoka: ma mobilizować do poszukiwania zatrudnienia, a nie zastępować wynagrodzenie za pracę. Również z tego względu okres, przez jaki bezrobotny może pobierać zasiłek, jest ograniczony do 180 dni. Jedynie w określonych przypadkach bezrobotni mogą pobierać świadczenie przez 12 miesięcy.

Coraz trudniej znaleźć pracę. Tak zmalała liczba ofert zatrudnienia

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Szacuje się, że zasiłek dla bezrobotnych pobiera w Polsce zaledwie około 10-15 proc. bezrobotnych. Wynika to m.in. z warunków, które trzeba spełnić, by pobierać „kuroniówkę”. To przede wszystkim udokumentowane w ciągu ostatnich 18 miesięcy co najmniej 365 dni pracy przed rejestracją w PUP. W tym czasie konieczne jest odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje wyłącznie osobom zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. By go otrzymać, trzeba:

  • w czasie ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w PUP przepracować co najmniej 365 dni,
  • z tytułu w/w zatrudnienia otrzymywać wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • mieć odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ważne

Do okresów zatrudnienia wlicza się także praca na umowie zlecenie i działalności gospodarczej, o ile zostaną spełnione warunki dot. składek, również urlop wychowawczy, okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy czy służba wojskowa.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Nowa kwota od 1 czerwca 2026

Od 1 czerwca 2026 r. zasiłek dla bezrobotnych wzrasta. Dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat kwota zasiłku dla bezrobotnych jest wyższa.

W okresie pierwszych 90 dni zasiłek dla bezrobotnych wyniesie:

  • dla osób ze stażem pracy poniżej 20 lat: 1783,90 zł brutto miesięcznie (obecnie 1721,90 zł),
  • dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat: 2140,68 zł brutto miesięcznie (obecnie 2066,30 zł).

Po 90 dniach zasiłek dla bezrobotnych automatycznie zostanie zmniejszony do następujących kwot:

  • dla osób ze stażem pracy poniżej 20 lat: 1400,90 zł (obecnie 1352,20 zł),
  • dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat: 1681,06 zł (obecnie 1622,60 zł).
Duże zmiany w L4. Tak będą wyglądać kontrole zwolnień lekarskich
Duże zmiany w L4. Tak będą wyglądać kontrole zwolnień lekarskich

Kto może pobierać zasiłek dla bezrobotnych nawet przez 12 miesięcy?

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na maksymalnie 180 dni, jednak w szczególnych przypadkach może być wypłacany dłużej, nawet przez rok. Taki przywilej mają osoby bezrobotne zamieszkałe w powiatach, w których stopa bezrobocia przekracza 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez 12 miesięcy mają również:

  • niepełnosprawni,
  • członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny,
  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • bezrobotni mający na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko.
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZasiłek dla bezrobotnych w górę. Można go będzie pobierać nawet przez rok »
Tematy: pracabezrobocieurząd pracyzasiłek dla bezrobotnych
Powiązane
Dyskryminacja płacowa ze względu na płeć
Dyskryminacja płacowa ze względu na płeć. Kiedy można spodziewać się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
Koniec bezpłatnych staży? Resort pracy chce zmian
Resort pracy chce zmian w kwestii bezpłatnych staży. „Nikt nigdy jeszcze wpisem do CV nie opłacił rachunków”
pieniądze, banknoty, emerytura, dłonie
Wkrótce podwyżka zasiłku dla bezrobotnych. Kwoty od czerwca 2026
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Trzeba zapłacić podatek od paneli fotowoltaicznych. Zmiana w przepisach wskazuje na konkretne sytuacje
Trzeba teraz płacić podatek od paneli fotowoltaicznych. Zmiana w przepisach wskazuje na konkretne sytuacje
Trzeba teraz płacić podatek od ogrodzenia? Miliony Polaków w szoku
Trzeba teraz płacić podatek od ogrodzenia? Decyzja zapadła. Miliony Polaków w szoku
Zasiłek dla bezrobotnych
Zasiłek dla bezrobotnych w górę. Można go będzie pobierać nawet przez rok
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm. Będzie nowy wiek emerytalny dla kobiet?
zegar zmiana czasu
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj