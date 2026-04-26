Zasiłek dla bezrobotnych to jedno z fundamentalnych świadczeń polityki socjalnej. Choć aktualnie Polska jest na czele państw z najniższym bezrobociem w UE, jednocześnie dane z rynku nie napawają optymizmem: w razie utraty pracy coraz trudniej znaleźć nową, liczba ofert zatrudnienia już od roku spada. To sprawia, że zasiłek dla bezrobotnych może stać się podstawą zabezpieczenia domowego budżetu w trakcie poszukiwania pracy.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie powinna być zbyt wysoka: ma mobilizować do poszukiwania zatrudnienia, a nie zastępować wynagrodzenie za pracę. Również z tego względu okres, przez jaki bezrobotny może pobierać zasiłek, jest ograniczony do 180 dni. Jedynie w określonych przypadkach bezrobotni mogą pobierać świadczenie przez 12 miesięcy.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Szacuje się, że zasiłek dla bezrobotnych pobiera w Polsce zaledwie około 10-15 proc. bezrobotnych. Wynika to m.in. z warunków, które trzeba spełnić, by pobierać „kuroniówkę”. To przede wszystkim udokumentowane w ciągu ostatnich 18 miesięcy co najmniej 365 dni pracy przed rejestracją w PUP. W tym czasie konieczne jest odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje wyłącznie osobom zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. By go otrzymać, trzeba:

w czasie ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w PUP przepracować co najmniej 365 dni,

z tytułu w/w zatrudnienia otrzymywać wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

mieć odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ważne Do okresów zatrudnienia wlicza się także praca na umowie zlecenie i działalności gospodarczej, o ile zostaną spełnione warunki dot. składek, również urlop wychowawczy, okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy czy służba wojskowa.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Nowa kwota od 1 czerwca 2026

Od 1 czerwca 2026 r. zasiłek dla bezrobotnych wzrasta. Podstawowa Dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat kwota zasiłku dla bezrobotnych jest wyższa.

W okresie pierwszych 90 dni zasiłek dla bezrobotnych wyniesie:

dla osób ze stażem pracy poniżej 20 lat: 1783,90 zł brutto miesięcznie (obecnie 1721,90 zł),

dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat: 2140,68 zł brutto miesięcznie (obecnie 2066,30 zł).

Po 90 dniach zasiłek dla bezrobotnych automatycznie zostanie zmniejszony do następujących kwot:

dla osób ze stażem pracy poniżej 20 lat: 1400,90 zł (obecnie 1352,20 zł),

dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat: 1681,06 zł (obecnie 1622,60 zł).

Kto może pobierać zasiłek dla bezrobotnych nawet przez 12 miesięcy?

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na maksymalnie 180 dni, jednak w szczególnych przypadkach może być wypłacany dłużej, nawet przez rok. Taki przywilej mają osoby bezrobotne zamieszkałe w powiatach, w których stopa bezrobocia przekracza 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez 12 miesięcy mają również: