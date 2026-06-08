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Zwrot na froncie w Ukrainie, Rosjanie tracą terytorium. Te liczby mówią wszystko

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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10 minut temu
Zwrot na froncie w Ukrainie, Rosjanie tracą terytorium. Te liczby mówią wszystko
Zwrot na froncie w Ukrainie, Rosjanie tracą terytorium. Te liczby mówią wszystko/PAP/EPA
Siły Zbrojne Ukrainy odzyskały ponad 600 km kw. terytorium od początku 2026 roku – przekazał naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych Oleksandr Syrski. Jak podkreślił, mimo intensywnych walk na wielu kierunkach, ukraińskie wojska utrzymują inicjatywę w wielu rejonach frontu i kontynuują działania ofensywne oraz uderzenia na zaplecze wroga.

Sytuacja na linii frontu pozostaje niezwykle dynamiczna. Rosyjskie wojska nie zaprzestają prób parcia na przód, co w ostatnim czasie doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby starć. Najbardziej zaciekłe walki koncertują się obecnie w rejonach Pokrowska, Ołeksandriwki oraz Hulajpola.

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Rosyjskie dowództwo zdecydowało się na dodatkowe wzmocnienie swoich jednostek na kluczowych odcinkach. Ukraińcy zdołali jednak zachować inicjatywę operacyjną.

W samym maju stosunek terytorium wyzwolonego do utraconego wyniósł blisko 100 km2 na korzyść Ukrainy. Z kolei w całym 2026 roku ukraińscy żołnierze odzyskali już ponad 600 km2 ziemi.

Generał Ołeksandr Syrski poinformował, że Ukraina atakuje cele w głębi Rosji i tylko w maju uderzyła w ponad 88 tys. celów. W wyniku tych ataków zneutralizowano ponad 30,5 tys. rosyjskich żołnierzy.

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W ciągu miesiąca ukraińskie siły miały uderzyć w 111 obiektów infrastruktury wojskowej, energetycznej i paliwowej wspierającej rosyjską armię. Straty ekonomiczne Rosji oszacowano na około 1,058 mld dol.

Znaczącą rolę w działaniach armii odgrywa obrona przeciwlotnicza. W maju ukraińskie systemy miały zniszczyć ponad 59 tys. celów powietrznych oraz odeprzeć 25 rosyjskich ataków rakietowo–lotniczych.

Generał Syrski zaznaczył jednocześnie, że Ukraina nadal potrzebuje nowoczesnych systemów obrony powietrznej i rakiet, podkreślając, że "każdy przechwycony cel oznacza uratowane życie".

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Dziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkrainaOłeksandr Syrski
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