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Możliwe zagrożenie powietrzne na wschodzie. Kraj NATO wydał ostrzeżenie

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:29
Możliwe zagrożenie powietrzne na wschodzie. Kraj NATO wydał ostrzeżenie
Możliwe zagrożenie powietrzne na wschodzie. Kraj NATO wydał ostrzeżenie/Shutterstock
Na wschodzie Łotwy utrzymuje się podwyższony stan gotowości po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez drona. W poniedziałek armia po raz drugi ostrzegła mieszkańców trzech przygranicznych powiatów przed możliwym zagrożeniem z powietrza.

Łotewskie wojsko wydało ostrzeżenie

Siły Zbrojne Łotwy wydały drugie ostrzeżenie w poniedziałek na platformie X o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej w powiatach Lucyn, Balvi i Rzeżyca na wschodzie kraju. Wcześniej armia poinformowała o zestrzeleniu przez siły NATO drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną.

Z wojskowego komunikatu wynika, że na razie nie są wymagane żadne dodatkowe działania, a o ewentualnych zmianach mieszkańcy zostaną niezwłocznie powiadomieni.

7 maja dwa ukraińskie bezzałogowce, wystrzelone przeciwko celom w Rosji, spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w Rzeżycy.

To już kolejne wydane ostrzeżenie

To już kolejne wydane w poniedziałek ostrzeżenie przed potencjalnym zagrożeniem z powietrza nad wschodnią częścią Łotwy. Pierwsze dotyczyło powiatów Lucyn, Balvi i Aluksne. Następnie armia poinformowała o zestrzeleniu bezzałogowca nieznanego pochodzenia - był to pierwszy raz, gdy lotnictwo NATO zestrzeliło drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej - i odwołała alarm.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: NATOdronyŁotwa
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