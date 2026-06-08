Możliwe zagrożenie powietrzne na wschodzie. Kraj NATO wydał ostrzeżenie

Łotewskie wojsko wydało ostrzeżenie

Siły Zbrojne Łotwy wydały drugie ostrzeżenie w poniedziałek na platformie X o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej w powiatach Lucyn, Balvi i Rzeżyca na wschodzie kraju. Wcześniej armia poinformowała o zestrzeleniu przez siły NATO drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną.

Z wojskowego komunikatu wynika, że na razie nie są wymagane żadne dodatkowe działania, a o ewentualnych zmianach mieszkańcy zostaną niezwłocznie powiadomieni.

7 maja dwa ukraińskie bezzałogowce, wystrzelone przeciwko celom w Rosji, spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w Rzeżycy.

To już kolejne wydane ostrzeżenie

To już kolejne wydane w poniedziałek ostrzeżenie przed potencjalnym zagrożeniem z powietrza nad wschodnią częścią Łotwy. Pierwsze dotyczyło powiatów Lucyn, Balvi i Aluksne. Następnie armia poinformowała o zestrzeleniu bezzałogowca nieznanego pochodzenia - był to pierwszy raz, gdy lotnictwo NATO zestrzeliło drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej - i odwołała alarm.