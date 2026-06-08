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Mocny apel Tuska do Nawrockiego i Zełenskiego. "Zanim emocje zrujnują naszą solidarność”

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:36
[aktualizacja dzisiaj, 11:38]
Mocny apel Tuska do Nawrockiego i Zełenskiego. "Zanim emocje zrujnują naszą solidarność”
Mocny apel Tuska do Nawrockiego i Zełenskiego. "Zanim emocje zrujnują naszą solidarność”/Shutterstock
Premier Donald Tusk zaapelował w poniedziałek do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o „bezpośrednią i szczerą rozmowę”, która pozwoli uniknąć napięć mogących osłabić wzajemną solidarność. Szef rządu podkreślił, że współpraca między Polską a Ukrainą leży w interesie obu państw i narodów.

Tusk apeluje do Nawrockiego i Zełenskiego

„Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia” – napisał premier w poniedziałek przed południem na portalu X.

Podkreślił, że „współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy”. „To chyba oczywiste dla nas wszystkich” – dodał szef rządu.

Kontrowersje wokół decyzji Zełenskiego ws. jednostki wojskowej i UPA

Po tym, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię „Bohaterów UPA” jednej z jednostek wojskowych swojego kraju, na poniedziałek zwołane zostało posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, by m.in. zająć się propozycją prezydenta Nawrockiego odebrania tego Orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu.

W związku z napiętą sytuacją w Warszawie był szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, który w piątek i w sobotę rozmawiał z przedstawicielami prezydenta i rządu.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: Karol NawrockiDonald TuskUkrainaWołodomyr Zełenski
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