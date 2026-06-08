Ile pracodawca musi zapłacić za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2026 r.? Dodatkowa wypłata w dwóch sytuacjach

Wypłata za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przeznaczeniem powinien być wykorzystany w roku, w którym nabył do niego prawo. Nie ma możliwości zrzeczenia się urlopu w zamian za pieniądze od pracodawcy, ale gdy z różnych powodów nie zostanie wykorzystany w pełnym wymiarze (20 lub 26 dni w roku kalendarzowym) i dojdzie do wygaśnięcia stosunku pracy lub rozwiązania umowy, pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny za urlop. Ile wynosi w 2026 r.?

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w 2026 r.

Do wyliczenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy służy współczynnik urlopowy. Jest on zmienny w każdym roku kalendarzowym. Liczy się go w ten sposób, że od wszystkich dni występujących w roku odejmuje się łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Następnie wynik dzieli się przez 12 (liczbę wszystkich miesięcy). Przy wypłacaniu ekwiwalentu pracodawca bierze pod uwagę współczynnik obowiązujący w roku wypłaty, także gdy ekwiwalent dotyczy urlopu zaległego z poprzedniego roku.

W 2026 r. współczynnik urlopowy oblicza się w następujący sposób:

365 dni:

52 niedziele,

52 wolne soboty,

10 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku.

365 – 114 (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne soboty) = 251 : 12 = 20,91666

Ważne Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop w 2026 roku wynosi 20,92. Obniża się go proporcjonalnie w stosunku do wymiaru etatu w przypadku zatrudnienia na niepełnym etacie: ¾ etatu – 15,69, ½ - 10,46, 1/3 – 6,97, ¼ - 5,23.

Ile pracodawca dodatkowo wypłaci za niewykorzystany urlop?

Aby obliczyć, ile konkretnie pracodawca powinien zapłacić pracownikowi a niewykorzystany urlop należy ustalić podstawę ekwiwalentu. Bierze się pod uwagę stałe składniki wynagrodzenia w wysokości z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu oraz zmienne składniki w postaci średniej z 3 miesięcy (w przypadku dużych różnic kwotowych bierze się pod uwagę 12 ostatnich miesięcy). Następnie sumę tej kwoty dzieli się przez współczynnik urlopowy. Kolejny krok to podzielenie wyniku przez 8 w celu wyliczenia stawki godzinowej. Na końcu stawkę godzinową mnoży się przez liczbę niewykorzystanych godzin urlopu wypoczynkowego. Jeden dzień to 8 godzin urlopu.