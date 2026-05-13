Od początku maja wszyscy pracownicy, którym przysługiwało 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku i którzy wcześniej pracowali na umowach zlecenie lub prowadzili działalność gospodarczą, skorzystali na zmianach w Kodeksie pracy. Dzięki temu, że do stażu pracy wlicza się już nie tylko pracę na etacie (przepisy działają wstecz), wymiar urlopu wypoczynkowego uległ zwiększeniu. Zyskali głównie młodzi pracownicy na początku swojej kariery zawodowej.

Jak zmiany w Kodeksie pracy wpłynęły na urlop wypoczynkowy?

Tylko w pierwszym miesiącu obowiązywania nowych przepisów (w sektorze publicznym zmiany wprowadzono już od stycznia) do ZUS wpłynęło tysiące wniosków o „stażowe”. O wydanie zaświadczenia można wnioskować wyłącznie przez internet, wydane przez ZUS zaświadczenie należy następnie przedłożyć pracodawcy.

Przynajmniej dla części osób jest to sposób na to, by urlop wypoczynkowy przysługiwał w wymiarze 26, a nie 26 dni. Innym dłuższy staż pracy pozwolił uzyskać dodatek stażowy czy nagrodę jubileuszową.

Urlop wypoczynkowy - kiedy 20, a kiedy 26 dni?

Długość urlopu wypoczynkowego pracownika zależy od stażu pracy, obowiązują dwa wymiary:

20 dni płatnego urlopu wypoczynkowego w roku: gdy staż pracy nie przekracza 10 lat,

26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego w roku: gdy staż pracy jest dłuższy niż 10 lat.

Staż pracy to jednak nie tylko suma okresów zatrudnienia (teraz nie tylko na etacie, lecz również na umowach cywilnoprawnych), lecz także wykształcenie. Określone rodzaje szkół powiększają staż pracy potrzebny do naliczenia płatnego urlopu wypoczynkowego:

zasadnicza szkoła zawodowa: 3 lata,

liceum ogólnokształcące: 4 lata,

szkoła zawodowa lub technikum: 5 lat.

szkoła policealna: 6 lat.

studia (zarówno licencjackie jak i magisterskie): 8 lat.

Ważne Okresy te nie sumują się, pod uwagę bierze się najwyższy możliwy wymiar (np. po ukończeniu liceum ogólnokształcącego i studiów licencjackich nalicza się 8 lat).

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

Niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie do 30 września roku następnego. Gdy termin ten się zbliża, pracownik może zostać wysłany na urlop decyzją pracodawcy. Co ważne, ostatni dzień września może być pierwszym dniem zaległego urlopu pracownika.

Niewykorzystany do 30 września kolejnego roku urlop nie przepada: gdy ze względu na okoliczności, takie jak choroba pracownika, urlop wypoczynkowy nie może zostać udzielony w w/w terminie, pracownik ma prawo wykorzystać go w terminie późniejszym. Zaległy urlop powinien być wówczas udzielony niezwłocznie po ustaniu przyczyny, która uniemożliwiła udzielenie pracownikowi urlopu zgodnie z przepisami.