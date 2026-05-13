Forsal logo

Urlop wypoczynkowy 2026 po nowemu. Kiedy pracownikowi przysługuje 20, a kiedy 26 dni urlopu?

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:37
urlop, pracownik, kalendarz, urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy 2026/Shutterstock
Urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 czy 26 dni w roku? Od 1 maja zmiany dotyczące naliczania stażu pracy obowiązują już wszystkich pracodawców. Do stażu pracy, który wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się jednak nie tylko okres zatrudnienia na umowach zlecenia, powiększają go również czas nauki w szkole ponadpodstawowej i studia.

Od początku maja wszyscy pracownicy, którym przysługiwało 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku i którzy wcześniej pracowali na umowach zlecenie lub prowadzili działalność gospodarczą, skorzystali na zmianach w Kodeksie pracy. Dzięki temu, że do stażu pracy wlicza się już nie tylko pracę na etacie (przepisy działają wstecz), wymiar urlopu wypoczynkowego uległ zwiększeniu. Zyskali głównie młodzi pracownicy na początku swojej kariery zawodowej.

Jak zmiany w Kodeksie pracy wpłynęły na urlop wypoczynkowy?

Tylko w pierwszym miesiącu obowiązywania nowych przepisów (w sektorze publicznym zmiany wprowadzono już od stycznia) do ZUS wpłynęło tysiące wniosków o „stażowe”. O wydanie zaświadczenia można wnioskować wyłącznie przez internet, wydane przez ZUS zaświadczenie należy następnie przedłożyć pracodawcy.

Przynajmniej dla części osób jest to sposób na to, by urlop wypoczynkowy przysługiwał w wymiarze 26, a nie 26 dni. Innym dłuższy staż pracy pozwolił uzyskać dodatek stażowy czy nagrodę jubileuszową.

Urlop wypoczynkowy - kiedy 20, a kiedy 26 dni?

Długość urlopu wypoczynkowego pracownika zależy od stażu pracy, obowiązują dwa wymiary:

  • 20 dni płatnego urlopu wypoczynkowego w roku: gdy staż pracy nie przekracza 10 lat,
  • 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego w roku: gdy staż pracy jest dłuższy niż 10 lat.
Krwiodawcy nie dostaną 2 dni wolnego? Zmiany od 1 maja 2026
Krwiodawcy nie dostaną 2 dni wolnego? Zmiany od 1 maja 2026

Staż pracy to jednak nie tylko suma okresów zatrudnienia (teraz nie tylko na etacie, lecz również na umowach cywilnoprawnych), lecz także wykształcenie. Określone rodzaje szkół powiększają staż pracy potrzebny do naliczenia płatnego urlopu wypoczynkowego:

  • zasadnicza szkoła zawodowa: 3 lata,
  • liceum ogólnokształcące: 4 lata,
  • szkoła zawodowa lub technikum: 5 lat.
  • szkoła policealna: 6 lat.
  • studia (zarówno licencjackie jak i magisterskie): 8 lat.

Ważne

Okresy te nie sumują się, pod uwagę bierze się najwyższy możliwy wymiar (np. po ukończeniu liceum ogólnokształcącego i studiów licencjackich nalicza się 8 lat).

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

Niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie do 30 września roku następnego. Gdy termin ten się zbliża, pracownik może zostać wysłany na urlop decyzją pracodawcy. Co ważne, ostatni dzień września może być pierwszym dniem zaległego urlopu pracownika.

Niewykorzystany do 30 września kolejnego roku urlop nie przepada: gdy ze względu na okoliczności, takie jak choroba pracownika, urlop wypoczynkowy nie może zostać udzielony w w/w terminie, pracownik ma prawo wykorzystać go w terminie późniejszym. Zaległy urlop powinien być wówczas udzielony niezwłocznie po ustaniu przyczyny, która uniemożliwiła udzielenie pracownikowi urlopu zgodnie z przepisami.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUrlop wypoczynkowy 2026 po nowemu. Kiedy pracownikowi przysługuje 20, a kiedy 26 dni urlopu? »
Tematy: urlop wypoczynkowyzaległy urlop wypoczynkowywymiar urlopu
Powiązane
Mężczyzna, biuro, komputer, praca
Staż pracy na nowych zasadach. Te zmiany obowiązują już wszystkich pracodawców
Służby mundurowe
Zmiany w emeryturach mundurowych. Emerytura po 15 latach służby dla wszystkich formacji
Coraz więcej zwolnień L4. Średnio absencja trwa 11 dni
Miliony zaświadczeń lekarskich. Polacy chorują coraz częściej i dłużej
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Budowa elektrowni w Darlington
Budują pierwszą „małą” elektrownię jądrową. Prąd popłynie z niej w 2030 roku
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj