Krwiodawcy nie dostaną 2 dni wolnego? Zmiany od 1 maja 2026

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 07:00
Dni wolne za krwiodawstwo - zmiany od 1 maja 2026
Obecnie honorowi dawcy krwi mogą liczyć na dwa dni wolnego od pracy: w dniu donacji i w dniu następnym. 1 maja 2026 wchodzą w życie zmiany. Nie wszyscy krwiodawcy dostaną pełne dwa dni zwolnienia. Kluczowy będzie m.in. stan zdrowia krwiodawcy.

Szykują się zmiany dotyczące zwolnienia od pracy z tytułu krwiodawstwa. Jak można przeczytać w nagłówkach, znika szczególnie ceniony przez honorowych dawców krwi przywilej: dwa dni wolnego od pracy. Czy faktycznie krwiodawcy nie dostaną już zwolnienia? Wyjaśniamy co zmienia się od 1 maja 2026.

Koniec z dwoma dniami wolnego dla krwiodawców?

Przed kilkoma laty krwiodawcy zyskali drugi dzień zwolnienia od pracy. Wcześniej dzień wolnego przysługiwał jedynie w dniu donacji: po zmianie ustawy o publicznej służbie krwi honorowym dawcom krwi przyznano w ramach przywileju kolejny dzień zwolnienia.

Choć od 1 maja 2026 w życie wchodzą zmiany, w istocie nie dotyczą one osób, które faktycznie oddały krew lub jej składniki. Teraz dwóch dni zwolnienia od pracy nie otrzymają jedynie krwiodawcy, którzy pojawili się w punkcie krwiodawstwa, ale donacja nie doszła do skutku.

Przykład

Nie jest to rzadka sytuacja: krwiodawca może zostać zdyskwalifikowany z różnych względów, nie tylko zdrowotnych. Wykluczyć może choćby przebywanie w czasie ostatnich tygodni lub miesięcy na terenie kraju objętego czasową kwarantanną.

Kontrola zwolnień lekarskich. Czy kontroler może zapukać do drzwi w dzień wolny od pracy? ZUS wyjaśnia
Kontrola zwolnień lekarskich. Czy kontroler może zapukać do drzwi w dzień wolny od pracy? ZUS wyjaśnia

Do tej pory krwiodawcy, którzy zgłosili się do stacjonarnego lub mobilnego punktu krwiodawstwa, a którzy finalnie nie oddali krwi ani jej składników, byli traktowanie różnie. Część osób uzyskiwała zwolnienie na kilka godzin (potrzebne na dojazd do punktu krwiodawstwa, procedurę i powrót), część zyskiwała jeden dzień zwolnienia. Byli jednak i tacy, którzy - choć nie zostali dopuszczeni do donacji - otrzymywali dwa dni zwolnienia od pracy. To właśnie zostanie uregulowane.

Teraz każdy, kto nie odda krwi będzie traktowany tak samo: otrzyma zaświadczenie, na którym zostaną wskazane dokładne godziny pobytu w punkcie krwiodawstwa, potrzebne na badania. Będzie mu przysługiwać także zwolnienie na czas dojazdu do punktu i powrót. To oznacza koniec automatycznego dnia wolnego dla krwiodawców.

Przykład

By uniknąć nadużywania przez pracowników przywileju, punkty krwiodawstwa doprecyzują przypadki, w których do donacji nie dochodzi z winy dawcy. Chodzi o sytuacje, w których dawca zgłasza się po spożyciu alkoholu lub świadomie narusza zasady spodziewając się, że donacja będzie niemożliwa.

Szybsze wizyty u specjalistów. Te osoby w 2026 roku nie potrzebują skierowania
Szybsze wizyty u specjalistów. Te osoby w 2026 roku nie potrzebują skierowania

Krwiodawcy zachowują ważny przywilej

Niedawno pojawiła się propozycja nowego dodatku do emerytury. Miałby on przysługiwać emerytom, którzy w przeszłości honorowo oddali określoną ilość krwi. Jak uzasadniano w petycji, byłaby to forma podziękowania za wieloletnią ofiarność. Pomysł nie spotkał się jednak z przychylnością ze strony resortu zdrowia. Jak wskazano w uzasadnieniu, jakakolwiek finansowa gratyfikacja przekreśliłaby honorowy charakter krwiodawstwa.

Każde rozszerzenie katalogu uprawnień dawców krwi musi być wyważone. Musimy mieć pewność, że osoby, które przychodzą oddać krew, czynią to z pobudek honorowych, a nie chęci uzyskania pewnych korzyści materialnych

– mówiła w Sejmie zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia Magdalena Kramska.

Bonus dla pracujących Polaków. Do 15 kwietnia państwo wypłaci im 240 zł
Bonus dla pracujących Polaków. Do 15 kwietnia państwo wypłaci im 240 zł

Aktualnie honorowym dawcom krwi przysługują następujące przywileje:

  • zwolnienie od pracy w dniu donacji i w dniu następnym,
  • posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal,
  • zwrot kosztów przejazdu do punktu krwiodawstwa,
  • ulga podatkowa.

Oprócz tego krwiodawcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością. Tytuł taki uzyskuje się po oddaniu 5 litrów krwi (kobiety) lub 6 litrów krwi (mężczyźni).

Ważne

Warto wiedzieć, że jeśli po donacji wypada dzień wolny od pracy, pracownik nie może wykorzystać zwolnienia w innym terminie.

Beata Jasina-Wojtalak
Powiązane
zwolnienie lekarskie, choroba, zus, l4
Kontrole L4 od 13 kwietnia. To sprawdzi ZUS. Za co można będzie stracić zasiłek chorobowy?
Jawność wynagrodzeń
Firmy będą musiały ujawnić wysokość wynagrodzeń. „Dla pracowników to będzie wstrząs”
Dni wolne w 2026 roku
Dodatkowe dni wolne w 2026 roku. Dla kobiet 8 dni, dla mężczyzn 12 dni
Zobacz
||
Bramki na autostradzie A4 w Krakowie
Koniec bramek na autostradach. Na razie darmowa będzie A4. Wkrótce też A2?
tuje, koszt, budowa, ogrodzenie, żywopłoty, płot
Trzeba będzie wyciąć tuje. Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
Trasa S19 do granicy z Białorusią
Niemal nikt tam nie jeździ. Autostrada na wschód wciąż pusta
