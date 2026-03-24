Od początku roku można składać wnioski do ZUS, które pozwalają na wliczenie do stażu pracy okresów zatrudnienia na zleceniu, pracy za granicą czy okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Od 1 maja również pracownicy zatrudnieni w sektorze prywatnym będą mogli skorzystać z przywilejów należnych pracownikom z określonym stażem, jeśli złożą odpowiedni wniosek do ZUS.

ZUS zalały wnioski o „stażowe”

Zmiany w Kodeksie pracy najwyraźniej były wyczekiwane przez Polaków, ponieważ już w pierwszym miesiącu do ZUS wpłynęło 372 006 wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okresy inne niż zatrudnienie na umowę o pracę.

Wnioski o wliczenie do stażu pracy okresów zatrudnienia na zleceniu czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej złożyć można wyłącznie drogą elektroniczną przez eZUS. Zaświadczenia wydawane są sprawnie, już na początku lutego ZUS informował o tym, że rozpatrzył ponad 276 695 wniosków i wydał łącznie 620 479 zaświadczeń.

Wygląda na to, że profity należne pracownikom z dłuższym stażem zachęcają do tego, by się o nie upomnieć. To nie tylko więcej dni urlopowych w roku.

Co daje wliczenie do stażu pracy okresów zatrudnienia na zleceniu?

Zaświadczenie wydane przez ZUS, a następnie przedłożone pracodawcy pozwala - w określonych przypadkach - na zwiększenie wymiaru urlopu o sześć dni. Chodzi o sytuacje, w których pracownik ma staż pracy krótszy niż 5 lat (wówczas przysługuje mu 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku). Doliczenie do stażu pracy okresów zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych (o ile spowoduje wydłużenie stażu do ponad 5 lat) pozwala na skorzystanie z 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego.

Wyższy staż pracy to nie tylko więcej urlopu, ale też więcej pieniędzy: choćby w postaci dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej.

Dodatkowe lata wliczane do stażu pracy wpływają na:

  • wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego,
  • dostęp do większej liczby ofert pracy (jeśli krótki staż pracy był przeszkodą),
  • możliwość nabycia nagrody jubileuszowej zgodnie z wewnętrznymi regulacjami,
  • wyższy dodatek stażowy,
  • dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę,
  • wyższą odprawę w momencie rozwiązania umowy o pracę.
Co można wliczyć do stażu pracy?

Nowe zasady pozwalają na zaliczenie do stażu pracy:

  • okresów zatrudnienia na umowie zlecenie,
  • okresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • okresu współpracy z osobą prowadzącą działalność,
  • pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług,
  • udokumentowanej pracy za granicą,
  • okresu pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
  • okresów, w których osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoba współpracująca pobierała np. zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy czy świadczenie rehabilitacyjne.

Ważne

Do stażu pracy nie można zaliczyć pracy na umowie o dzieło.

Jak złożyć wniosek?

Wystarczy dosłownie kilka kliknięć, by złożyć wniosek o naliczenie stażu pracy na nowo: z uwzględnieniem m.in. okresów pracy na umowie zleceniu czy prowadzenia działalności gospodarczej. Należy zalogować się do eZUS i na górze po lewej stronie wybrać zakładkę „Wniosek o «Stażowe»”. Po utworzeniu wniosku i uzupełnieniu go należy kliknąć „Wyślij”.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Również w postaci elektronicznej zaświadczenie zostanie doręczone przez ZUS. Informacja o tym pojawi się zgodnie z preferencjami zapisanymi w zakładce Ustawienia (SMS-em na numer kontaktowy, e-mailem na adres poczty elektronicznej lub powiadomieniem z aplikacji mobilnej mZUS w telefonie.

Od kiedy pracownicy będą mogli skorzystać z uprawnień?

Pracownicy zatrudnieni w sektorze publicznym już teraz mogą skorzystać z uprawnień związanych z dłuższym stażem pracy, zatrudnieni w sektorze prywatnym będą mogli skorzystać z nich od 1 maja 2026 roku. Na przedłożenie aktualnemu pracodawcy zaświadczenia wydanego przez ZUS mają 24 miesiące (liczone od 1 maja 2026).