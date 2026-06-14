Do tej pory jedyną drogą do stwierdzenia istnienia stosunku pracy zamiast kontraktu B2B było długotrwałe postępowanie sądowe. Po 8 lipca okręgowy inspektor pracy będzie mógł wydać taką decyzję administracyjną samodzielnie, czyli bez wyroku sądu i bez zgody stron. To fundamentalnie zmienia układ sił na rynku pracy.

Co skontroluje inspektor? Operacyjne "czerwone flagi"

Nowe przepisy wprowadzają narzędzia pozwalające na drastyczne zwiększenie skuteczności inspekcji. Inspektor PIP będzie oceniać nie samą treść spisanej umowy, lecz faktyczny sposób wykonywania codziennych obowiązków. Sama nazwa kontraktu nie ma już żadnego znaczenia. Pod lupę trafią przede wszystkim trzy elementy operacyjne:

Brak dobrowolności miejsca pracy – współpracownik, który de facto ma wpisany w umowie obowiązek obecności pracy w siedzibie firmy, spełnia co do zasady kluczową przesłankę etatu.

– współpracownik, który de facto ma wpisany w umowie obowiązek obecności pracy w siedzibie firmy, spełnia co do zasady kluczową przesłankę etatu. Sztywne godziny i dyspozycyjność – narzucanie kontraktorom dokładnego czasu pracy oraz traktowanie ich jak klasycznych podwładnych.

– narzucanie kontraktorom dokładnego czasu pracy oraz traktowanie ich jak klasycznych podwładnych. Praca pod nadzorem - kiedy zadania są wykonywane pod kierownictwem przełożonego lub zlecającego te czynności.

Cyfrowy bat na firmy - algorytm wytypuje anomalie B2B

Największą rewolucją jest jednak sposób typowania podmiotów do kontroli. Bazy danych PIP, ZUS oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będą wymieniać się informacjami. Oznacza to, że zaawansowane algorytmy będą mogły prowadzić analizę zdalnie i automatycznie wyłapywać anomalie, takie jak: masowe konwersje etatów na B2B w ramach jednej firmy czy sytuacje, w których dany wykonawca od lat wystawia faktury tylko jednemu zleceniodawcy. Dodatkowo, przy powszechnym wdrożeniu KSeF, wszystkie informacje o fakturach i przepływach finansowych przedsiębiorstwa będą dla urzędników jasne.

Dla firm działających w dobrej wierze kluczowa jest jednak informacja o dwuetapowości procedury. Jeśli inspektor uzna, że współpraca nosi znamiona etatu, najpierw wyda przedsiębiorcy zalecenie usunięcia naruszeń. Dopiero gdy firma je zignoruje, zostanie wydana decyzja administracyjna lub sprawa trafi do sądu. Reforma ma być więc narzędziem presji do uporządkowania relacji, a nie ślepej represji.

Asymetria gotowości na nowe przepisy

Nadchodząca reforma to ostateczny test dojrzałości dla całego rynku elastycznej współpracy – test, do którego obie strony są przygotowane w bardzo różnym stopniu. Opublikowany przez GIGLIKE i EY Polska raport „GIGbarometr 2026” wskazuje na pewną lukę percepcyjną. Zestawiając perspektywę firm i niezależnych profesjonalistów (GIGerów) widać wyraźnie, że biznes ocenia sprzyjanie otoczenia gospodarczego znacznie chłodniej niż sami wykonawcy.

Ta różnica zdań przekłada się na konkretną asymetrię gotowości. Ponad połowa firm traktuje reformę PIP jako ryzyko systemowe i w obawie przed zmianami już teraz zaczyna ograniczać skalę elastycznej współpracy. Wskaźnik elastyczności w przedsiębiorstwach spada kolejny rok z rzędu, a ponad jedna trzecia organizacji deklaruje, że obecnie nie współpracuje z GIGerami w ogóle.

Tymczasem aż 75% GIGerów uważa, że reforma PIP w żaden sposób nie wpłynie na ich codzienne decyzje zawodowe. Dla wolnych strzelców liczy się popyt na ich unikalne kompetencje i opłacalność modelu. Ta asymetria może stać się największym źródłem napięć na rynku pracy w drugiej połowie 2026 roku.

Koniec elastycznej prowizorki. Czy nowe uprawnienia PIP doprowadzą do masowego ucieczki od B2B?

Dane z raportu na to nie wskazują – model projektowy działa, a ogólna satysfakcja z tej formy współpracy po obu stronach utrzymuje się na wysokim poziomie (7,2/10 pkt). Problemem nie jest sam model, ale brak jego systemowego uporządkowania.

Rynek B2B w Polsce się nie skurczy, lecz silnie spolaryzuje – organizacje dojrzałe, które mają jasne, przejrzyste granice między etatem a kontraktem, utrzymają model projektowy bez większych trudności, natomiast firmy, które traktowały B2B jako elastyczną prowizorkę do optymalizacji kosztów, staną przed ścianą i wyborem: natychmiastowa formalizacja procedur albo całkowite wycofanie się ze współpracy z zewnętrznymi ekspertami.

Co ciekawe, ewolucja zachodzi także w mentalności samych GIGerów. Choć ich główną motywacją pozostaje autonomia (74%) oraz swoboda czasu i miejsca pracy (75%), to w czołówce najbardziej pożądanych benefitów znalazły się także ubezpieczenia i prywatna opieka medyczna, spychając na dalszy plan tradycyjne narzędzia pracy. To jasny sygnał, że niezależni profesjonaliści coraz precyzyjniej wyceniają ryzyko i oczekują, że rynek zacznie je współdzielić. Era „gołego B2B” – gdzie cały ciężar przerw między projektami i kosztów ochrony zdrowia leżał wyłącznie po stronie wykonawcy – bezpowrotnie odchodzi w przeszłość.

Przyszłość zleceń – od przywileju do odpowiedzialności

Dla polskiego biznesu reforma PIP nie oznacza końca elastyczności. Jest to jednak moment zwrotny, który wymusi przejście od elastyczności traktowanej jako nieregulowany przywilej, do modelu opartego na dojrzałym partnerstwie i jasno rozłożonej odpowiedzialności. W nowej rzeczywistości gospodarczej wygrają te organizacje, które najszybciej zamienią dotychczasową improwizację w świadomie i systemowo zarządzany model współpracy.

Autor: Tomasz Miłosz, założyciel i CEO GIGLIKE