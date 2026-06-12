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To nie są zwolnienia grupowe, ale problem narasta. Nowe dane z rynku pracy

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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44 minut temu
To nie są zwolnienia grupowe, ale problem narasta. Nowe dane z rynku pracy
To nie są zwolnienia grupowe, ale problem narasta. Nowe dane z rynku pracy/ShutterStock
Liczba tracących pracę rośnie, choć tegoroczne statystyki nie pokazują fali dużych zwolnień grupowych. Dane z rynku wskazują zaś na narastający trend punktowych redukcji - pisze w piątek „Rzeczpospolita” („Rz”).

Polski rynek pracy zmienia się po cichu

W pierwszych czterech miesiącach roku w urzędach pracy zarejestrowało się prawie 163 tys. osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy – o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.

Podobne obserwacje ma branża HR. Według danych firmy LHH liczba osób objętych programami wsparcia dla zwalnianych pracowników była w pierwszych pięciu miesiącach roku o 12 proc. wyższa niż w analogicznym okresie rekordowego 2025 r. - informuje gazeta.

„Wprawdzie teraz jest mniej dużych zwolnień grupowych, ale za to przybyło pojedynczych redukcji, które nie są tak widoczne w statystykach” – powiedział „Rz” Piotr Kuron, dyrektor w LHH.

Główne przyczyny redukcji zatrudnienia

Eksperci wskazują, że źródłem redukcji są: presja na koszty, optymalizacja procesów i słabsza koniunktura w części branż. Automatyzacja i AI zaczynają odgrywać rolę, ale – jak oceniają ekonomiści – nie są jeszcze głównym powodem cięć.

W szczególnie trudnej sytuacji są dziś specjaliści i menedżerowie z długim stażem oraz wyższymi wynagrodzeniami - wskazuje gazeta.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: pracazwolnieniaredukcja zatrudnienia
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