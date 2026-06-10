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Rynek pracy w Polsce. Co piąta firma tnie etaty, ale rekrutacje wciąż przeważają

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:35
Rynek pracy w Polsce. Co piąta firma tnie etaty, ale rekrutacje wciąż przeważają
Rynek pracy w Polsce. Co piąta firma tnie etaty, ale rekrutacje wciąż przeważają/Shutterstock
Co trzecia firma w Polsce planuje w III kwartale 2026 roku zwiększenie zatrudnienia, podczas gdy co piąta zamierza redukować etaty – wynika z najnowszego badania ManpowerGroup. Mimo mieszanych nastrojów na rynku pracy, eksperci wskazują, że od lipca do września szanse na znalezienie zatrudnienia będą obecne we wszystkich regionach kraju, z wyraźnie lepszymi perspektywami na północy Polski.

W tych branżach najłatwiej o pracę

Zgodnie z wynikami ankiety, 33 proc. pracodawców zamierza zwiększać liczbę pracowników w trzecim kwartale, a 18 proc. planuje redukcje. Z kolei 47 proc. przedsiębiorców nie zapowiada zmian personalnych, a 2 proc. przyznaje, że nie zna planów zatrudnienia na najbliższy kwartał.

Najwięcej firm, które chcą rekrutować pracowników, jest z branży hotelarstwa i gastronomii (28 proc.), a także technologii i usług IT (28 proc.). Zatrudniać chcą też przedstawiciele finansów i ubezpieczeń (25 proc.), budownictwa i nieruchomości (24 proc.) oraz handlu i logistyki (21 proc.). Podobnie wskazywali przedstawiciele usług profesjonalnych, naukowych i technicznych (18 proc.) oraz informacji i komunikacji (10 proc.). Rzadziej nowych pracowników chcą pozyskać firmy z sektora publicznego, ochrony zdrowia & usług społecznych - 6 proc.

Regiony z największym zapotrzebowaniem na pracowników

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w okresie od lipca do września br. szanse na znalezienie pracy pojawią się we wszystkich regionach Polski. Największe zapotrzebowanie na pracowników będzie na północy kraju, południowym zachodzie oraz z południu.

Główne powody rekrutacji

Respondenci pytani o powód nowych rekrutacji wskazywali na rozwój działalności (46 proc.), ekspansję na nowe rynki (34 proc.) oraz postęp technologiczny (22 proc.); 19 proc. wymieniło potrzebę zwiększania różnorodności zespołów oraz uzupełniania wakatów powstałych po odejściach pracowników w poprzednim kwartale.

Powody redukcji zatrudnienia

Natomiast redukcje zatrudnienia wynikają głównie z wyzwań ekonomicznych (31 proc.), konieczności dopasowania liczby pracowników do aktualnego popytu (29 proc.) oraz zmian zachodzących na rynku (22 proc.). Co piąty pracodawca nie uzupełnia wakatów po odejściach pracowników, koncentrując się na optymalizacji procesów i łączeniu ról. Z kolei 38 proc. pracodawców, którzy nie planują zmian kadrowych, tłumaczyło to tym, że obecny poziom zatrudnienia jest wystarczający do realizacji celów biznesowych.

Badanie przeprowadzono między 1 a 30 kwietnia br. wśród 40 tys. 592 pracodawców reprezentujących 42 rynki na świecie. W Polsce w ankiecie udział wzięło 515 pracodawców.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: pracazatrudnienieredukcja zatrudnienia
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